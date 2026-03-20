Jurnalul.ro Timp liber Calatorii Detroit, orașul care a inventat drumul, începe să-l calculeze

de Cornel Tăbăcaru     |    20 Mar 2026   •   06:00
Sursa foto: În ultimele săptămâni, benzina a sărit de 4,30 dolari/galon, cu vârfuri care ajung spre 5 dolari în unele zone

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, mă aflu din nou în Detroit și pot spune că de la vizita mea de exact acum un an s-au schimbat foarte multe. În Detroit nu ai nevoie de mult timp ca să înțelegi paradoxul: orașul care a pus lumea pe roți pare, azi, ușor gripat. Nu definitiv, nu dramatic - dar suficient cât să simți că fiecare kilometru costă mai mult decât ieri. 

Ca de obicei, viața bate strategia. În Detroit, unde veniturile sunt sub media națională în multe cartiere, efectul e amplificat: fiecare dolar contează mai mult, iar până la un viitor care se anunță electric, prezentul merge încă pe benzină tot mai scumpă. Inflația nu mai e o știre, este o realitate care se vede în fiecare bon la casă. Prețurile de producție în SUA au crescut cu 3,4% anual, iar alimentele sunt în prima linie: prețul legumelor proaspete a crescut cu 49% într-o lună, iar fructele cu 10%.

Benzina și motorina: realitatea care nu iartă

La pompă nu există tranziție energetică. Există doar prețul afișat. În ultimele săptămâni, benzina a sărit de 4,30 dolari/galon, cu vârfuri care ajung spre 5 dolari în unele zone. Motorina ține aproape - și, cum era de așteptat, trage după ea toate costurile din oraș. Într-un loc construit pentru mașini, scumpirea carburantului nu e doar o problemă. E o lovitură directă în stilul de viață. Drumul zilnic până la serviciu nu mai este rutină. Devine calcul foarte atent. Șoferii americani s-au bucurat mult timp de prețuri mici la combustibil în comparație cu Europa. Prețul mediu al unui galon de benzină a fost de aproximativ 3 dolari și 80 de cenți în SUA pe 8 martie. În Michigan, de exemplu, prețurile la benzină au crescut cu 60 de cenți pe galon în ultimele zile, până la 4,30 dolari la o benzinărie din centrul orașului Detroit, însă spre periferie nu o găsești mai ieftină de 4,80 dolari pe galon.

Magazinele: inflația nu mai face zgomot, dar mușcă

Totuși, nu vezi panică, nu vezi nici în presă titluri dramatice. Dar vezi bonul. În supermarketurile din Detroit, creșterile vin „pe tăcute”: alimentele proaspete sunt primele la care sar prețurile, produsele de bază se scumpesc în valuri mici, dar constante, coșul de cumpărături devine încet-încet tot mai mic, dar costă tot mai mult. Nu e însă o criză vizibilă. E una care se insinuează.

În Detroit perioadele grele nu mai sunt o surpriză pentru locuitori. De la crizele precedente foarte mulți au găsit soluții, și-au cumpărat o mică fermă în afara orașului, o lucrează cu familia și vecinii și astfel scutesc niște cheltuieli. Chiar fratele meu, care a locuit în Detroit, și-a cumpărat o fermă în afara orașului și s-a mutat acolo, iar ferma îi produce cam tot ce are nevoie, de la legume și fructe la ouă și miere.

Oamenii: adaptare, nu panică

Detroitul nu e genul de oraș care intră în panică. E genul de oraș care schimbă periodic regulile. Prin câte probleme a trecut acest oraș de-a lungul timpului, oamenii par obișnuiți și se adaptează din mers la noile realități. Se conduce mai puțin, se planifică mai mult, se cumpără mai calculat. Carpooling-ul revine în forță. Nu prea văd pe stradă stradă autoturisme în care este doar șoferul. Locuitorii s-au adaptat și merg la job 3-4 vecini împreună cu o singură mașină. Cheltuielile se împart și iese mai ieftin. Drumurile se combină: muncă, cumpărături, rezolvat treburi - totul într-o singură ieșire, iar urmărirea reducerilor devine reflex. 

Și, poate cel mai important element american dintre toate: un al doilea job nu mai e excepție. E strategie de mărire a veniturilor.

Evenimentul momentului: hidrogenul bate la ușă

Prin suburbiile liniștite din jurul orașului, un mare producător mondial de echipamente pentru industria transporturilor va deschide o facilitate dedicată hidrogenului. Sună sofisticat, aproape SF pentru un loc în care legenda s-a scris cu benzină și oțel. E însă genul de investiție care promite mult: locuri de muncă, tehnologie, un nou început. Dar Detroit a mai auzit povestea asta. Uneori a funcționat, alteori a rămas doar pe hârtie. De data asta, diferența e de nuanță: nu mai e vorba despre „mai mult”, ci despre „altfel”.

Între două lumi

Detroit trăiește acum între două promisiuni: una veche, care încă funcționează - dar costă din ce în ce mai mult, una nouă, care sună bine - dar care încă nu se simte în buzunar. 

Dar orașul nu s-a oprit niciodată cu adevărat. Doar și-a schimbat ritmul. Și poate că asta e cheia: Detroit nu e despre viteză. E despre rezistență.

Noi ne revedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

