Detroit, orașul care a inventat drumul, începe să-l calculeze

Ca de obicei, viața bate strategia. În Detroit, unde veniturile sunt sub media națională în multe cartiere, efectul e amplificat: fiecare dolar contează mai mult, iar până la un viitor care se anunță electric, prezentul merge încă pe benzină tot mai scumpă. Inflația nu mai e o știre, este o realitate care se vede în fiecare bon la casă. Prețurile de producție în SUA au crescut cu 3,4% anual, iar alimentele sunt în prima linie: prețul legumelor proaspete a crescut cu 49% într-o lună, iar fructele cu 10%.

Benzina și motorina: realitatea care nu iartă

La pompă nu există tranziție energetică. Există doar prețul afișat. În ultimele săptămâni, benzina a sărit de 4,30 dolari/galon, cu vârfuri care ajung spre 5 dolari în unele zone. Motorina ține aproape - și, cum era de așteptat, trage după ea toate costurile din oraș. Într-un loc construit pentru mașini, scumpirea carburantului nu e doar o problemă. E o lovitură directă în stilul de viață. Drumul zilnic până la serviciu nu mai este rutină. Devine calcul foarte atent. Șoferii americani s-au bucurat mult timp de prețuri mici la combustibil în comparație cu Europa. Prețul mediu al unui galon de benzină a fost de aproximativ 3 dolari și 80 de cenți în SUA pe 8 martie. În Michigan, de exemplu, prețurile la benzină au crescut cu 60 de cenți pe galon în ultimele zile, până la 4,30 dolari la o benzinărie din centrul orașului Detroit, însă spre periferie nu o găsești mai ieftină de 4,80 dolari pe galon.

Magazinele: inflația nu mai face zgomot, dar mușcă

Totuși, nu vezi panică, nu vezi nici în presă titluri dramatice. Dar vezi bonul. În supermarketurile din Detroit, creșterile vin „pe tăcute”: alimentele proaspete sunt primele la care sar prețurile, produsele de bază se scumpesc în valuri mici, dar constante, coșul de cumpărături devine încet-încet tot mai mic, dar costă tot mai mult. Nu e însă o criză vizibilă. E una care se insinuează.

În Detroit perioadele grele nu mai sunt o surpriză pentru locuitori. De la crizele precedente foarte mulți au găsit soluții, și-au cumpărat o mică fermă în afara orașului, o lucrează cu familia și vecinii și astfel scutesc niște cheltuieli. Chiar fratele meu, care a locuit în Detroit, și-a cumpărat o fermă în afara orașului și s-a mutat acolo, iar ferma îi produce cam tot ce are nevoie, de la legume și fructe la ouă și miere.

Oamenii: adaptare, nu panică

Detroitul nu e genul de oraș care intră în panică. E genul de oraș care schimbă periodic regulile. Prin câte probleme a trecut acest oraș de-a lungul timpului, oamenii par obișnuiți și se adaptează din mers la noile realități. Se conduce mai puțin, se planifică mai mult, se cumpără mai calculat. Carpooling-ul revine în forță. Nu prea văd pe stradă stradă autoturisme în care este doar șoferul. Locuitorii s-au adaptat și merg la job 3-4 vecini împreună cu o singură mașină. Cheltuielile se împart și iese mai ieftin. Drumurile se combină: muncă, cumpărături, rezolvat treburi - totul într-o singură ieșire, iar urmărirea reducerilor devine reflex.

Și, poate cel mai important element american dintre toate: un al doilea job nu mai e excepție. E strategie de mărire a veniturilor.

Evenimentul momentului: hidrogenul bate la ușă

Prin suburbiile liniștite din jurul orașului, un mare producător mondial de echipamente pentru industria transporturilor va deschide o facilitate dedicată hidrogenului. Sună sofisticat, aproape SF pentru un loc în care legenda s-a scris cu benzină și oțel. E însă genul de investiție care promite mult: locuri de muncă, tehnologie, un nou început. Dar Detroit a mai auzit povestea asta. Uneori a funcționat, alteori a rămas doar pe hârtie. De data asta, diferența e de nuanță: nu mai e vorba despre „mai mult”, ci despre „altfel”.

Între două lumi

Detroit trăiește acum între două promisiuni: una veche, care încă funcționează - dar costă din ce în ce mai mult, una nouă, care sună bine - dar care încă nu se simte în buzunar.

Dar orașul nu s-a oprit niciodată cu adevărat. Doar și-a schimbat ritmul. Și poate că asta e cheia: Detroit nu e despre viteză. E despre rezistență.

