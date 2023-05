România, român, românește !

Subiecte, aprecieri, critici, implicare. Mulți din cei ce scriu sunt din diaspora românească. Iar dintre aceștia, foarte multe mesaje de la cititori din America, Australia, Canada. Comunitățile de români din aceste țări sunt foarte active și extrem de implicate în viața socială și politică a țării lor de adopție. Eu trăiesc acolo, în America de Nord, printre români, de aproape 40 de ani. Mai ales comunitatea noastră din America este extrem de puternică. Vocile românilor din diaspora sunt auzite și luate în seamă. Personal am un lucru care mă face să scriu articolul acesta. Și anume, faptul că sunt români (mai ales din rândul celor noi-veniți), care își schimbă numele, pun afacerilor nume care nu au nicio legătură cu România, într-un cuvânt, se americanizează. Nu doresc să dau exemple din alte comunități, unde numele din țara de origine este sfânt, doresc sa dau exemplu din viața mea. Familia noastră se ține cu putere de cuvintele românești și de faptul că spunem fără nicio reținere că suntem români. Atunci când cu vasul de croazieră Balmoral s-a refăcut traseul celebrului vas Titanic, la 100 de ani de la scufundarea lui. În respectiva expediție nu am fost cetățean canadian sau american. Am fost român. Și așa au scris și ziarele din lume.

Alte exemple. Fiica mea, Catinca, are galerii de artă în New York, București și Harare Zimbabwe. Galeriile de artă se numesc CTG. Catinca Tăbăcaru Gallery. Cealaltă fiică a mea, Ștefana, are propria firmă de creație numită Tăbăcaru Swim. Iar aceste denumiri cu miez românesc există și rezistă cu mândrie într-o lume în care 99% din firme sunt botezate cu nume de împrumut. Ca mulți alți români mă lovesc de astfel de stâlciri de cuvinte, fără rost. Nu greșesc atunci când spun că și în România este o nebunie cu nume „traduse”, date fie magazinelor, fie afacerilor, evenimentelor sau obiectelor. Nu o să vedeți însă așa ceva în Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria decât foarte rar. Mulți dintre cititorii noștri au împărtășit această idee împreună cu mine. Foarte mulți fac așa cum fac și eu. Spun că sunt români și vorbesc românește fără nicio reținere sau jenă.

Cam atât am avut de spus. Hai, România!

Pe vinerea viitoare, cu sănătate și pace. Doamne Ajută!