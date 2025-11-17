Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații

Dacă până acum a mai funcționat ceva la Herculane, în favoarea economiei României, datorită unor hoteluri care au rămas deschise și au avut inclusiv perioade cu grad de ocupare 100%, în urma investițiilor făcute de proprietarii lor, acum se confiscă exact acele active ale firmelor care au reușit să țină deschisă stațiunea balneoclimaterică. Statul nu poate duce mai departe contractele actualilor proprietari, vor urma procese de foarte lungă durată, pentru că hotelierilor li se confiscă, practic, afacerile profitabile și profitul reinvestit de cel puțin 20 de ani, iar până la finalul proceselor se va alege praful de întreaga stațiune. Deocamdată există o decizie în primă instanță, dar și așa va fi foarte greu ca hotelierii să mai vândă pachetele turistice prin agenții, existând posibilitatea de executare silită, după o decizie definitivă similară. Astfel, statul a creat deja prejudicii companiilor care dețin acele hoteluri, dar dosarul afectează grav și imaginea stațiunii Herculane, și economia României, pe termen lung.

Unitățile de cazare din stațiunea Băile Herculane, care erau în posesia statului, au fost privatizate în august 2001, în perioada în care ministru al Turismului era Dan Matei Agathon. Multe dintre clădiri au fost lăsate în paragină, astăzi fiind adevărate ruine, ceea ce a contribuit și la decăderea stațiunii, dar unii dintre hotelieri au reușit să o salveze, prin investițiile pe care le-au făcut.

Stațiunea Băile Herculane a reînviat, în ultimii ani, fiind una dintre puținele care se puteau lăuda cu toate locurile de cazare ocupate, mai ales în perioadele de sărbători. S-au organizat și foarte multe evenimente, atât în spațiile publice, cât și în hoteluri, iar minivacanțele sau sărbătorile legale au adus la Herculane turiști din foarte multe categorii, copii, părinți și bunici, fiind tipuri de oferte pentru fiecare în parte.

De peste un deceniu, de când au început investițiile în renovarea vechilor hoteluri, stațiunea Băile Herculane reușise să iasă din conul de umbră în care intrase din cauza deteriorării multor clădiri de patrimoniu - cele cercetate și care ar urma să fie confiscate de stat, în urma dosarului DIICOT. Dar în afara acelor ruine, hotelurile care astăzi funcționează au renăscut din propria cenușă, fiind renovate și redate circuitului turistic.

S-au făcut foarte multe investiții în ultimii ani, mai ales în zonele de wellness și SPA, cele mai multe fiind în zona construită în perioada regimului comunist. Aceste investiții și evenimentele au reușit să atragă turiștii, în ciuda existenței clădirilor din orașul vechi, lăsate în paragină de proprietari, după artificiile legale făcute în urmă cu peste două decenii. Chiar și în zona istorică există hoteluri cu investiții recente, iar izvoarele termominerale captate aici au proprietăți unice în lume.

Campanii de dezinformare despre situația stațiunii

Vestea că DIICOT face curățenie în licitațiile frauduloase care s-au făcut cu peste două decenii în urmă în stațiunea Băile Herculane a adus bucurie multor români care cred că respectiva stațiune este o ruină și în sfârșit se va face dreptate, iar Herculane va putea renaște din propria-i cenușă. Nu întâmplător au fost lansate campanii de denigrare a stațiunii, care i-au convins pe români că acolo nu mai există decât ruine, clădiri lăsate în paragină care nu au mai atras turiști de peste 20 de ani.

Realitatea este cu totul alta. La Herculane s-au făcut investiții majore, în fiecare an, iar numărul turiștilor a fost în creștere constantă, pentru că proprietarii hotelurilor care au continuat să funcționeze au și promovat stațiunea, pe banii lor.

Și statul român a promovat stațiunea, în toate materialele care au fost prezentate la târgurile de turism interne și internaționale, în ultimii 20 de ani, cerându-se chiar „cosmetizarea” clădirilor care erau deja în paragină, pentru „a da bine în pozele de prezentare” - materiale care prezintă centrul stațiunii vechi cu imagini prelucrate în Photoshop, astfel încât să nu se vadă că doar hotelul Ferdinand este renovat și funcționează, iar multe clădiri din jur se deteriorează, fiind abandonate.

De la grad de ocupare 100%, la închidere

Dosarul DIICOT ar fi trebuit să rezolve exact problema clădirilor de patrimoniu cumpărate de proprietarii care le-au lăsat în paragină peste două decenii, pentru a salva stațiunea, însă marea surpriză a venit cu decizia din primă instanță: se confiscă exact acele hoteluri în care s-au făcut permanent investiții și care au activitate intensă: judecătorii au dispus confiscarea în folosul statului român a 19 imobile din Herculane, printre care hotelurile Ferdinand, Roman, Diana și Afrodita. Primele două au fost renovate și funcționează în centrul istoric, celelalte au fost renovate și funcționează în zona nouă a stațiunii, construită în perioada comunistă, dar toate oferă condiții de lux la cazare și tratamente.

În cazul acestor hoteluri, proprietarii nu sunt urmăriți penal în dosarul DIICOT, dar li se vor confisca afacerile profitabile, odată cu activele asupra cărora planează suspiciuni de fraudă la atribuirea în urma licitației, deși de rea-credință ar fi fost vânzătorul, nu cumpărătorul. Nu ar fi prima oară când statul ar confisca afaceri funcționale, la pachet cu activele unor firme. Au mai fost cazuri, precum agenția de turism a soției lui Maricel Păcuraru, dar au fost și cazuri de retrocedări venite după ce un hotel a fost cumpărat și renovat, iar instanța de judecată a decis că jumătate din clădire trebuie să le fie dată unor moștenitori care au apărut ulterior - cazul hotelului Ambasador din București.

Cu astfel de precedente, e foarte posibil ca și în cazul dosarului Herculane să existe o decizie definitivă a instanței în defavoarea investitorilor care au cumpărat hotelurile de bună credință, au făcut investiții, au dezvoltat turismul, peste două decenii, iar la finalul procesului s-ar putea trezi cu afacerile confiscate și lacătul pus pe hoteluri, pentru totdeauna - deoarece procesele cu statul pentru recuperarea prejudiciului de către proprietarii astfel păgubiți s-ar putea întinde pe o perioadă de peste 10 ani, timp în care nimeni nu mai poate administra acele active.

Ajunse în paragină și hotelurile care astăzi funcționează, se va reuși ceea ce nu s-a putut după jaful inițial, respectiv eliminarea definitivă a stațiunii Băile Herculane de pe harta turismului balnear.

Proprietarii nu au legătură cu latura penală

Lanțul hotelier Bacolux, care deține hotelurile Afrodita (4 stele) și Diana (3 stele), a raportat grad de ocupare 100% în timpul sărbătorilor, după pandemie, inclusiv de Sfânta Maria, nu doar de Paști, Crăciun și Revelion etc. Aici se organizează și evenimente pentru turiștii cazați, sunt servicii care includ programe speciale, pe grupe de vârstă, de la copii, adolescenți sau adulți tineri, până la seniori.

Polul distracției pentru toate vârstele s-a stabilit în zona nouă a stațiunii, la hotelul Afrodita - prima și cea mai mare investiție de după 1990. Noul concept a adus de la început rezultate notabile, reușind să asigure gradul maxim de ocupare, în perioada vârfului de sezon estival. Apoi, turiștii au revenit în stațiune, pentru că știau cum pot să se bucure de prelungirea petrecerilor și în restul anotimpurilor.

Deși proprietarii nu au legătură cu latura penală din dosar, cele două hoteluri au ajuns pe aceeași listă de confiscare, ceea ce înseamnă că vor rămâne închise după o astfel de decizie definitivă a instanței.

Faimos este și hotelul Ferdinand, din partea veche a stațiunii Băile Herculane, unde piscina cu apă termală a fost construită pe locul vechii băi, vechi de 2.000 de ani, de pe vremea romanilor. Piscina cu apă termală de aici este alimentată de alt izvor, cu alte proprietăți curative, iar o altă sursă, cu altă salinitate și alte temperaturi, este în faza de explorare lângă hotelul Roman, în extremitatea stațiunii. Hotelul Ferdinand a fost renovat și redat circuitului turistic în 2004, fiind clasificat la 4 stele, dar proprietarii au fost nevoiți să renunțe la o stea, pentru a atrage mai mulți turiști, în urma campaniilor de denigrare a stațiunii, hotelul fiind în centrul istoric, lângă mai multe clădiri abandonate.

Afaceri care nu au legătură cu frauda inițială

Și la hotelul Roman există vechi băi din timpul Imperiului Roman, care astăzi sunt folosite parțial pentru tratamente, restul fiind un super muzeu deschis turiștilor, în termele romane conservate exemplar, după două milenii.

Hotelul Roman a fost vândut, în anul 2010, de omul de afaceri Iosif Armaș, firmei Casito Aerotransport SRL din Hunedoara, pentru circa două milioane de euro, urmând o investiție în renovare de circa 5 milioane de euro. Hotelul a fost vândut, apoi, lui Nicolae Căpuşan, proprietarul SunGarden Resort din Cluj, în 2017, iar în 2023, noul proprietar a reușit să obțină autorizațiile de construire necesare, pentru a investi două milioane de euro în renovarea clădirii, cu scopul de a redeschide hotelul Decebal la 5 stele, la finalul acestui an.

În aceleași condiții a fost vândut și hotelul Afrodita, către Bacolux, ceea ce face ca o eventuală confiscare să prejudicieze niște proprietari care nu au nicio legătură cu frauda inițială.

