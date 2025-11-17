Hotelierii au avut creșteri mai mari decât agențiile de turism, anul acesta

Conform datelor analizate de hotelieri, a crescut atât volumul vânzărilor, cât și numărul de turiști. Comparativ cu o altă analiză, făcută de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), se observă o diferență între vânzările hotelurilor și cele ale agențiilor, din care reiese că segmentul de consumatori care preferă să facă rezervările direct la unitatea de cazare sau prin platforme online este în creștere. Conform unor studii făcute la nivel internațional, tinerii preferă din ce în ce mai mult să călătorească făcând rezervări pentru hoteluri, transport și obiective turistice online, nu la o agenție de turism clasică, deși legislația din aproape toate țările oferă garanții doar pentru pachetele cumpărate de la agențiile autorizate. Hotelierii români consideră că toate creșterile înregistrate în acest an se datorează îmbunătățirii serviciilor pe care le oferă unitățile de cazare, urmând ca anul 2026 să fie dedicat calității în turism - un proiect în care s-au înscris deja mai multe hoteluri, la inițiativa FPTR.

Comitetul Director al FPTR a monitorizat permanent, în perioada mai-octombrie 2025, evoluția tuturor factorilor care au influențat negativ activitatea operatorilor economici din turism, lansând o listă a riscurilor și pentru anul viitor: creșterea inflației din cauza măsurilor de austeritate implementate de guvern; creșterea repetată a prețurilor la utilități, materii prime, materiale și servicii de mentenanță și majorarea unor taxe și impozite locale și centrale, inclusiv creșterea cu două puncte procentuale a cotei reduse de TVA la cazare și alimentație publică începând cu 1 august 2025 sunt principalele pericole care afectează turismul.

Se adaugă reducerea dramatică a sumelor provenite din voucherele de vacanță - scădere estimată la 65-70% față de 2024 - și gestionarea deficitară, de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, a contractelor de închiriere a plajelor, care a condus la practicarea unor tarife foarte mari de către operatorii economici deținători de plaje.

Campaniile denigratoare și „vânătoarea” autorităților

Federația patronală a lansat și o listă de măsuri asumate de FPTR și o parte din operatorii economici din turism. Aceste măsuri ar începe cu „intervenția în mass-media, cu prezentarea unor exemple clare pentru încetarea reclamei negative făcută turismului intern, în special cel de pe litoral” - la baza acestei propuneri fiind campaniile denigratoare care s-au derulat anual, în ultimele două decenii și jumătate, fiind comentate inclusiv de foști secretari de stat și lideri de piață din acest domeniu.

Hotelierii se plâng și de controalele pe care le fac autoritățile care par că pornesc „la vânătoare”, în loc să ajute proprietarii unităților de cazare să lucreze în condițiile respectării legii. „S-a solicitat direcțiilor de specialitate din cadrul M.E.D.A.T. ca toate controalele să urmărească, în primul rând, corectarea neregulilor și îndrumarea operatorilor, nu sancționarea cu orice preț. Efectele pozitive au început să se vadă încă din a doua parte a lunii iunie”, spun reprezentanții FPTR.

O altă măsură propusă de federația patronală a hotelierilor este menținerea cotei reduse de TVA până la sfârșitul anului și efectuarea unei analize reale pe cifre concrete, în perioada octombrie-noiembrie 2025, pentru a se verifica dacă s-a îmbunătățit conformarea voluntară a plăților impozitelor și taxelor datorate, astfel încât să nu fie pusă în discuție majorarea cotei reduse de TVA începând cu 1 ianuarie 2026.

FPTR mai anunță că membrii federației au fost încurajați să își declare și să își achite integral obligațiile fiscale, inclusiv restanțele, tocmai pentru a demonstra că sectorul turistic clasificat nu este o zonă de risc ridicat la evaziune și pentru a justifica menținerea cotei reduse de TVA.

Se face apel la creșterea calității serviciilor

Hotelierii fac apel la toate unitățile de cazare să aplice politici tarifare și de prețuri responsabile. „Începând cu luna august - vârful de sezon - s-a recomandat nemajorarea tarifelor și absorbția creșterii TVA din profitul operatorilor. În lunile august-septembrie s-au sugerat chiar reduceri punctuale de tarife pentru păstrarea gradului de ocupare aprobat în BVC”, explică reprezentanții federației. Aceștia recomandă și revizuirea raportului calitate-preț, în condițiile în care majoritatea unităților au scăzut prețurile și au investit în servicii suplimentare, astfel încât turistul să aprecieze îmbunătățirea calității serviciilor: camere modernizate, mic dejun diversificat, servicii de wellness, activități pentru copii, atenție sporită la curățenie, ospitalitate și alte servicii suplimentare.

Federația transmite că eficiența măsurilor pe care le-a propus este confirmată de creșterile care se înregistrează în datele Institutului Național de Statistică, fiind meritul operatorilor: pe litoralul românesc, în perioada mai-septembrie 2025, numărul total de turiști a crescut cu peste 4% față de aceeași perioadă din anul 2024, cu un plus de aproximativ 70.000 de turiști, iar numărul turiștilor străini care au ales Constanța și stațiunile de pe litoral a crescut, în aceeași perioadă, cu circa 15%.

De asemenea, la nivelul întregii țări, în primele 9 luni din 2025 s-au înregistrat scăderi foarte mici la sosiri și înnoptări (-1,8% și -0,9%), în condițiile în care puterea de cumpărare a populației a fost puternic afectată, iar alte sectoare de servicii au înregistrat reculuri mult mai mari.

O confirmare în plus vine din cifra de afaceri a hotelurilor și restaurantelor pe perioada ianuarie-august 2025, aceasta depășind-o pe cea din aceeași perioadă a anului 2024 (+0,2%), ceea ce se poate explica și prin creșterea numărului de turiști care preferă să facă rezervări pe Booking.com și alte platforme online, diferența fiind vizibilă în comparație cu o scădere înregistrată de agențiile de turism.

Anul calității în turism este un program național construit de FPTR pentru 2026, împreună cu operatorii economici, pentru a consolida raportul corect calitate-preț și pentru a crește încrederea turiștilor în destinațiile românești.

