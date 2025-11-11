Investiții la Băile Felix, pentru turiști „de lux”

În nord-vestul României, lângă Oradea, se dezvoltă acum o nouă parte a localității turistice Băile Felix, pentru a atrage un număr din ce în ce mai mare de turiști români și străini din categoria celor care caută mai ales divertisment de cea mai bună calitate și condiții de cazare de lux. S-au construit și încă sunt în construcție hoteluri și baze de tratament, dar și spații destinate divertismentului sau săli de conferințe pentru mediul corporatist și pentru cei care își doresc divertisment și agrement. Apele termominerale de la Felix sunt unice în lume și au efecte curative recunoscute pe plan internațional, dar pot fi folosite și pentru agrement, nu doar pentru tratamente. Numărul piscinelor și al zonelor de wellness și SPA a crescut foarte mult în ultimii ani, iar în curând se va deschide, în centrul stațiunii, și un club la cele mai înalte standarde, în colaborare cu deja celebrul „Face”, din București.

Turismul balnear se adresează, astăzi, tuturor categoriilor de public, nu doar celor care au nevoie de tratamente pentru afecțiuni grave sau de recuperare. Profilaxia este marele câștig al spațiilor de wellness și SPA, iar la Băile Felix, apa termominerală permite folosirea piscinelor și a zonelor de aqua park pentru agrement.

Chiar dacă nu se poate face îmbăierea în aceste ape mai mult de 3 ore pe zi, recomandându-se pauze destul de lungi între intrările în apa care vine din pământ încălzită natural, cu proprietăți curative, proprietățile izvoarelor de aici permit o perioadă mai îndelungată de folosire, în comparație cu alte ape termale.

Apa care ajunge în zona stațiunii balneare Băile Felix nu este geotermală, ci termominerală, provenind din zona Munților Apuseni, de unde trece prin straturi succesive de calcar și se încălzește în adâncul pământului, ajungând la suprafață la o temperatură de circa 37 de grade Celsius. Cu această apă se tratează mai ales afecțiunile locomotorii, iar medicii hotelurilor deservesc bazele de tratament, ajutând pacienții să aleagă cele mai bune metode curative.

Apa de la Băile Felix are efecte terapeutice multiple. Centrele SPA, ștrandurile în aer liber și piscinele hotelurilor de la Băile Felix ar putea fi considerate zona VIP a Europei pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor secolului XXI. Noile boli profesionale cauzate de sedentarismul muncii de birou pot fi prevenite, de la vârste foarte fragede, prin curele cu apă termominerală naturală, iar apa cu proprietăți unice în Europa, de la Băile Felix, este cea mai recomandată, mai ales pentru corporatiști și pentru cei care stau foarte mult pe scaun, la birou.

Unică în lume, cu efecte miraculoase

Apa termală de la Băile Felix are alte proprietăți față de cea de la Oradea, deși distanța între reședința de județ și stațiune este foarte mică. Sursele de apă termală sunt diferite. La fel și conținutul de minerale și alte componente. Cei care merg în vacanță la Băile Felix mai trebuie să știe că, deși apele termale de aici nu au o concentrație foarte mare de minerale, fiind permis scăldatul pentru o perioadă mai îndelungată decât în alte stațiuni, precum Herculane, totuși trebuie să țină cont de indicațiile medicului și de faptul că nu trebuie să depășească trei ore pe zi.

Cele mai multe piscine în aer liber se află la Aqua Park, în incinta Complexului President, unde turiștii se pot bucura inclusiv de valuri. Apa de la Băile Felix are proprietăţi curative pentru că încălzirea ei este datorată trecerii prin straturi de calcar poros, iar fiecare piscină are specificul propriu, în funcţie de felul în care s-a făcut forarea, pentru a se obţine sursa de apă.

„Resursa de apă termominerală de la noi nu este epuizabilă, pentru că apa se află într-un circuit natural. Se alimentează permanent din Munţii Apuseni, zonă care este unul dintre cele mai mari rezervoare de apă dulce din Europa. Sunt lacuri la 38-40 de metri adâncime în Apuseni, cu apă foarte limpede. Rezerva de apă termală este influenţată doar de cantitatea anuală de precipitaţii”, a explicat, pentru Jurnalul, Dumitru Fechete, directorul complexului President şi Aqua Park, de la Băile Felix.

Medicii, permanent la dispoziția turiștilor

În cadrul aceluiași complex turistic, cel mai mare de la Băile Felix, dr. Gheorghe Moraru, medic specialist în recuperare medicală, medicină fizică și balneologie, este angajat în stațiune de 40 de ani și le oferă sprijin turiștilor în permanență, răspunzându-le la întrebări inclusiv în afara perioadelor destinate consultațiilor din baza de tratament.

Medicul a explicat, în cadrul unui eveniment organizat, în aceste zile, de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) - „Redescoperă Oradea și Băile Felix” - care sunt efectele curative ale apelor termominerale și cum se recomandă folosirea lor.

Medicul recomandă ca pentru tratamente să fie luată în considerare o perioadă de cel puțin zece zile de îmbăiere, pentru ca apa să aibă efect curativ garantat. Dr. Moraru a explicat că avantajele cele mai mari le au grupurile de turiști străini care vin la tratament la Complexul President, pentru 3 săptămâni, astfel încât îmbăierile succesive au cel mai mare efect. Accesul la bazele de tratament se face doar 5 zile pe săptămână, cu pauze sâmbăta și duminica, între sesiunile de cure. Dar medicul spune că pentru cei care caută divertismentul în primul rând și pentru tratamentele profilactice – de prevenire a unor viitoare afecțiuni – sunt suficiente și 5 zile de băi în apa termominerală, dacă turiștii revin la Felix măcar de două ori pe an.

Oferte speciale pentru noile categorii de turiști

Conform datelor analizate de Complexul President, 75% din totalul turiștilor care ajung aici sunt români, restul fiind pacienți sau amatori de agrement și divertisment din Ungaria, Cehia și Slovacia, iar dintre pacienții care revin an de an la tratament, cei mai mulți vin din Germania sau din țările scandinave.

Noile oferte ale complexului, dar și ale stațiunii se adresează unui segment de public obișnuit cu cele mai bune condiții de cazare, la 4 și 5 stele. Pentru acești turiști, complexul President mai construiește un hotel de 5 stele, organizează evenimente tematice, lansează oferte speciale de sărbători – cu muzică live, petreceri cu spumă la piscină, Revelion organizat pentru categorii distincte de turiști, pe segmente de vârstă. Tot aici, pe 1 ianuarie se organizează în fiecare an un carnaval care deja a devenit tradiție locală, iar de Crăciun se pregătește sacrificarea porcului, în stil tradițional, dar și prepararea cârnaților și a caltaboșilor conform rețetelor românești, într-un spațiu dedicat acestui eveniment, creat special pentru turiști.

Modelul a fost preluat și de alte hoteluri de la Băile Felix, iar deschiderea, în luna decembrie, a clubului care va funcționa în centrul stațiunii, va atrage și petrecăreții care deja preferă ca sărbătorile să le combine cu mișcare și relaxare la piscină și SPA. Pentru acest nou segment de public, hotelierii de la Băile Felix sunt pregătiți să lanseze noi oferte speciale de weekend.

Apa de la Băile Felix se folosește și în cure interne, fiind ideală ca tratament de prevenire sau de vindecare a gastritelor, a ulcerelor, în afecțiuni ale stomacului sau ale intestinelor, în special ale colonului.

Stațiunea a fost sabotată cu știri false despre radioactivitate

Un material video care conține o știre falsă despre așa-zisa radioactivitate cancerigenă a apelor termominerale de la Băile Felix a fost lansat în anul 2023 pe rețelele de socializare de pe internet, devenind „virală”. Cel care a lansat falsul cu scop de sabotaj este din zona Piatra Neamț și nu este medic sau specialist în ape termale, dar materialul de dezinformare a devenit viral, conținutul fiind crezut de mulți necunoscători.

Mai mult, individul care a lansat știrile false a pretins că ar fi obținut acele informații chiar de la medicul bazei de tratament a Complexului Prezident – Dr. Gheorghe Moraru. Deși medicul a dezmințit, în repetate rânduri, acel fals din spațiul public, mulți români mai cred că necunoscutul de pe internet este cel care spune adevărul, iar apa termominerală vindecătoare de la Băile Felix ar fi cancerigenă.

Principalul argument pe care îl aduce chiar medicul Gheorghe Moraru este faptul că nici el, nici localnicii care folosesc de o viață întreagă această apă nu s-au îmbolnăvit de cancer, ba chiar este o zonă cu longevitate foarte crescută – chiar datorită acestor ape termominerale.

Medicul a mai declarat, în cadrul evenimentului organizat de ANAT, că radioactivitatea apelor de la Felix poate fi comparabilă, la două ore de îmbăiere, cu o radiografie la cot, în timp ce telefonul mobil pe care îl ținem în mână are o radioactivitate de zece ori mai mare care provoacă afecțiuni ale articulațiilor periferice la un număr din ce în ce mai mare de oameni, iar afecțiunea se poate trata... chiar cu apă termominerală de la Băile Felix...

