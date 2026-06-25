Loc de poveste. Satul care a transformat lipsa mașinilor într-o atracție turistică

Cu doar 2.800 de locuitori, Giethoorn atrage anual aproape un milion de turiști, dornici să descopere un loc unde principalul mijloc de transport este barca.

Deplasare cu barca sau pe jos

Aflat în provincia Overijssel, la aproximativ 120 de kilometri de Amsterdam, satul este considerat una dintre cele mai pitorești destinații din Olanda. Amplasat în mijlocul Parcului Național De Weerribben-Wieden, Giethoorn este traversat de o rețea de canale care înlocuiește străzile clasice și oferă peisaje desprinse parcă din povești.

Centrul istoric al localității este complet lipsit de drumuri pentru autovehicule. Casele, multe dintre ele cu acoperișuri tradiționale din stuf, sunt construite pe mici insule conectate prin peste 170 de poduri din lemn. Deplasarea se face pe jos, cu bicicleta sau cu barca, iar liniștea este una dintre principalele atracții ale locului.

Aspectul neobișnuit al satului își are originile în urmă cu câteva secole, când localnicii exploatau turba din zonă. Extracția acestui material a dus treptat la formarea unor lacuri și canale care au modelat peisajul actual.

Pentru vizitatori, cea mai populară activitate este explorarea satului de pe apă. Bărcile electrice de închiriat permit turiștilor să navigheze printre ferme vechi, grădini atent îngrijite și sălcii ale căror ramuri se reflectă în canalele limpezi. Utilizarea ambarcațiunilor electrice contribuie la păstrarea atmosferei calme și a caracterului ecologic al localității.

Veneția Olandei

Pe lângă plimbările individuale, turiștii pot opta pentru croaziere organizate, care oferă informații despre istoria și tradițiile regiunii. Cei care preferă activitățile în aer liber pot închiria caiace, canoe sau plăci de stand-up paddle pentru a explora canalele într-un ritm propriu.

Zona din jurul satului reprezintă o atracție în sine. Parcul Național De Weerribben-Wieden este cunoscut pentru biodiversitatea sa și pentru numeroasele trasee de drumeție și ciclism. Observatorii de păsări au șansa de a întâlni specii rare, iar iubitorii naturii se pot bucura de peisaje liniștite, departe de aglomerația marilor centre turistice.

Majoritatea turiștilor ajung în Giethoorn din Amsterdam. Cea mai utilizată rută presupune o călătorie cu trenul până în orașul Steenwijk, urmată de un transfer cu autobuzul către sat. Drumul durează aproximativ două ore și jumătate. Cei care călătoresc cu mașina pot ajunge în circa 90 de minute, însă sunt obligați să își lase vehiculele în parcările amenajate la periferi, deoarece accesul auto este interzis în centrul istoric.

Datorită farmecului său aparte și stilului de viață liniștit, Giethoorn a fost supranumit de numeroși turiști „Veneția Olandei”. În fiecare an, satul demonstrează că lipsa drumurilor nu este un inconvenient, ci chiar motivul pentru care a devenit una dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa, potrivit observatornews.ro.