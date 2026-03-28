Marea Britanie, către turiști: „Atacurile teroriste din Cipru nu pot fi excluse”

Ministerul de Externe din Marea Britanie și-a actualizat sfaturile de călătorie pentru Turcia, Cipru și Grecia. Potrivit Express, ministerul a emis un avertisment pentru cetățenii britanici privitor la călătoriile în anumite zone populare din estul Mediteranei.

Pe măsură ce se apropie sezonul vacanțelor de vară, FCDO i-a sfătuit pe britanici să nu călătorească la o distanță de maximum 10 km de granița dintre Turcia și Siria. „Luptele din Siria continuă în zonele apropiate de granița cu Turcia și există un risc crescut de terorism în regiune”, a transmis FCDO.

De asemenea, a avertizat că drumurile din provincia Hatay care duc spre graniță ar putea fi închise cu din cauza conflictului.

„În provincia Hakkari trebuie să obțineți permisiunea de la Biroul Guvernatorului local pentru a vizita zonele apropiate de granița cu Irakul și Iranul”, a comunicat FCDO.

Muntele Ararat este o zonă militară desemnată și călătorii trebuie să obțină autorizație de la biroul guvernamental Doğubayazıt și să plătească o taxă.

Zone nerecomandate sunt și în Cipru

„Atacurile teroriste din Cipru nu pot fi excluse”, au stabilit autoritățile britanice. O bază britanică a fost atacată cu o dronă, iar criza s-ar putea agrava, avertizează ministerul.

FCDO și-a actualizat și informațiile despre Grecia după demonstrațiile și grevele de la începutul anului.

