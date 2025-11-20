Noaptea polară într-un oraș din Alaska: Viața și provocările oamenilor care trăiesc două luni în întuneric

Fenomenul, specific regiunilor din apropierea Polului Nord, este provocat de înclinarea axei Pământului cu 23,5 grade, ceea ce face ca zona să se afle în întuneric aproape total.

Între nopțile polare și soarele perpetuu al verii

La 18 noiembrie 2025, ora 13:36, a avut loc ultimul apus al Soarelui din acest an în localitatea Utqiagvik, numită anterior Barrow. Până la 22 ianuarie 2026, oamenii din acest oraș vor trăi în întuneric, beneficiind doar de lumina crepusculară și de spectacolele naturale ale aurorei boreale.

Circa 5.000 de locuitori din Utqiagvik au parte perioade lungi de întuneric în timpul iernii și lumină continuă a Soarelui pe parcursul verii.

„Utqiagvik are aproximativ 80 de zile de soare de miezul nopții, care se termină în august, iar soarele dispare complet din noiembrie până în ianuarie. Nu-mi pot imagina cum ar afecta asta organismul.”, spune un utilizaor pe o rețea socială.

Provocări pentru locuitorii din Utqiagvik

În aceste condiții, locuitorii trebuie să facă față riscului de a dezvolta depresie sezonieră, provocată de lipsa luminii naturale. Specialiștii recomandă suplimente de vitamina D, lumină artificială puternică și activități în interior pentru a contracara efectele întunericului.

Unii din locuitori spun pe rețelele soociale că preferă întunericul iernii, care le oferă un ritm natural de odihnă și somn.

„Locuiesc în Alaska, soarele de la miezul nopții mă afectează, nu întunericul. Iarna este întunecată și confortabilă, și pot dormi ușor până la 9 sau 10 dimineața în weekenduri, iar când mă trezesc, este încă întuneric. Niciodată nu dorm atât de bine ca în timpul iernii aici.”, afirmă o persoană.

Acest fenomen extrem vine cu provocări mari pentru sătătatea fizică și mintală a celor care îl experimentează, astfel încât comunitatea dezvoltă strategii care să ajute locuitorii să facă față unor astfel de condiții, notează dcnews.ro.