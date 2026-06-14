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Noi reguli la ieșirea din țară: Simplificarea formalităților pentru părinții care călătoresc cu minori

de Redacția Jurnalul    |    14 Iun 2026   •   12:40
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Noi reguli la ieșirea din țară: Simplificarea formalităților pentru părinții care călătoresc cu minori
Hepta/Poliția de frontieră a decis să renunțe la prezentarea unui act pentru minori la ieșirea din țară.

Poliția de Frontieră Română a transmis că, în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar.

Poliția de Frontieră Română a transmis, duminică, faptul că, în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar.

Cum se verifică cazierul judiciar pentru minori?

Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră. verificarea se va realiza în momentul efectuării controlului. Acest lucru contribuie la simplificarea formalităților și la reducerea numărului de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei”, au transmis autoritățile.

Totodată, „celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate. Acestea cuprind inclusiv obligația prezentării, după caz, a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau a altor documente prevăzute de legislația în vigoare”.

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Subiecte în articol: minori copii parinti cazier judiciar
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