O nouă stațiune pe litoral. Povestea unei transformări turistice remarcabile

Jurilovca dispunea în 2012 de două pensiuni autorizate, iar astăzi oferă peste 40 de unități de cazare, cu aproape 900 de locuri disponibile, incluzând campinguri, pensiuni moderne și două resorturi.

Investiții la Jurilovca

Investițiile private și publice au contribuit esențial la transformarea Jurilovcăi într-o destinație turistică atractivă.

„Este un pas important pe care îl facem noi, întreaga comunitate, după o muncă intensă de 13 ani. Comuna noastră va intra, în câteva săptămâni, într-o nouă fază a dezvoltării sale", a scris edilul comunei, Eugen Ion, pe Facebook.

Acesta a precizat că investițiile depășesc 40 de milioane de euro iar alte 50 de milioane de euro așteptate în următorii ani.

O dezvoltare semnificativă s-a înregistrat și în domeniul gastronomic, cu 5 restaurante și 3 puncte gastronomice care deservesc turiștii.

Edilul a mulțumit echipei primăriei și locuitorilor pentru efortul comun ce a făcut posibilă această transformare.

Prețurile terenurilor au explodat

Pe fondul dezvoltării turistice și a infrastructurii de utilități, prețurile terenurilor din intravilanul comunei au crescut de cel puțin șapte ori între 2012 -2025.

Dacă în 2012 prețul era de 3 euro/mp, acum terenurile se vând cu prețuri între 12 - 20 de euro/mp, iar unele case vechi se tranzacționează între 30.000 și 60.000 de euro, comparativ 5.000-6.000 de euro în urmă cu 13 ani.

Primarul a explicat această creștere prin dezvoltarea infrastructurii – alimentare cu apă, canalizare – și promovarea turistică a zonei, ambele elemente generând plusvaloare pe piața imobiliară locală, notează observatornews.ro.

Jurilovca se conturează astfel ca o nouă destinație de interes pentru turiști, iar comunitatea locală trece printr-un amplu proces de dezvoltare și modernizare.