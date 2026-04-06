Oferta inedită a unui hotel din Franța: Cum își pot primi turiștii banii înapoi?

Acesta rambursează bani dacă plouă pe durata sejurului. Oferta inedită a fost lansată după ce ploile din primele luni ale anului au afectat turismul local.

Oferta care schimbă perspectiva asupra vremii

Hotelul La Fontaine, situat în orașul Pornic, pe coasta Oceanului Atlantic, a introdus o ofertă numită „Ce bine, plouă!”, introdusă la jumătattea lunii marie și valabilă până pe 30 aprilie 2026. Administratorul Stephane Bertrand, explică inițiativa: „Luna ianuarie este întotdeauna destul de liniștită pe coastă dar februarie a fost deosebit de umed, iar turismul a fost dificil. Ne-am gândit că ar fi bine ca tturiștii să-și schimbe perspectiva asupra ploii”.

Astfel că pentru fiecare milimetru de precipitații, hotelul rambursează un euro pe noapte. În plus, oaspeții beneficiază de acces timp de o oră la spa, o ciocolată caldă și delicatese de casă.

„Nu este atât de mult vorba despre impactul financiar, cât despre a atrage atenția și a spune: ‘Pot veni. Îmi oferă ceva în plus’”, adaugă Bertrand.

Un complex ecologic, aproape de plajă

Situat la 100 de metri de plajă, complexul La Fontaine se întinde pe 12 hectare și include un hotel, o reședință și o fermă agricolă. Cu 200 de panouri solare fotovoltaice și clădiri proiectate ecologic, complexul produce aproximativ 70% din energia necesară din surse regenerabile, demonstrând un angajament puternic față de practicile sustenabile.

Inițiativa reprezintă un exemplu inedit de adaptare a industriei hoteliere la capriciile vremii, transformând o provocare, ploaia, într-un avantaj pentru turiști, porivit observatornews.ro.