Oradea mizează pe aquapark-uri și city break

Cu foarte multe atuuri, din punct de vedere al atracțiilor pentru vizitatori, Oradea a ajuns în topul destinațiilor de agrement și de city break, impresionând atât prin arhitectură, cât și prin numărul mare de posibilități de relaxare, în special la piscinele cu apă termală. Foarte aproape sunt Băile Felix și Băile 1 Mai, venind în completarea ofertei orașului istoric din nord-vestul României. Numărul turiștilor a ajuns la peste un sfert de milion pe an, aproape 10% fiind turiști străini, conform statisticilor oficiale, dar autoritățile locale estimează că sunt mult mai mulți vizitatori, mulți fiind cazați în apartamente, pe lângă cei înregistrați în hoteluri și pensiuni. Proiectele care se fac în continuare, pentru dezvoltarea orașului, au fost concepute pentru a crește și mai mult numărul vizitatorilor, în următoarea perioadă.

Oradea s-a dezvoltat, începând din anul 2015, pe baza proiectelor care au redat strălucirea centrului istoric al orașului, apoi au venit investițiile din mediul privat, fiind deschise din ce în ce mai multe hoteluri, restaurante, cluburi și piscine cu apă termală, centre de wellness și SPA.

Toate acestea fac din Oradea un SlowLivingCity care atrage din ce în ce mai mulți vizitatori români și străini.

Este un adevărat muzeu în aer liber, dar și o „capitală” a zonelor de agrement, fiind în top cu numărul mare de piscine cu apă termală.

Centrul istoric al orașului impresionează printr-un mix arhitectural ce amintește de orașele din vestul Europei, cu 89 de obiective în stil ArtNouveau și alte zeci de clădiri în stil seccession, baroc, bastionar stelar-medieval.

Ca oraș de graniță, Oradea oferă conectivitate directă cu principalele orașe europene printr-o amplă rețea rutieră, feroviară și acum aeriană, fiind strategic localizată ca un hub puternic conectat în Europa de vest, destinație ideală atât pentru turiști, cât și pentru potențiali investitori.

Atuul principal e transportul aerian

În cadrul unui eveniment organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), pentru promovarea destinației, în aceste zile, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a explicat că aeroportul este unul dintre principalele atuuri pentru atragerea vizitatorilor, mai ales de când au început să opereze 4 companii aeriene, având prețuri accesibile și multe rute interne și internaționale, creșterea numărului de turiști fiind spectaculoasă - o dublare în doar doi ani, până la aproape 1,5 milioane de turiști, după ce au început zborurile companiilor private. Acum sunt 4 zboruri săptămânale LOT - Varșovia, 3 zboruri săptămânale Lufthansa - Munchen, 3 zboruri săptămânale HiSky z Londra Stansted și 25 de zboruri săptămânale la București (Tarom, HiSky, Anima Wings).

Investiții în infrastructură și prețuri accesibile

Datele centralizate de municipalitate și de asociația de promovare a destinației turistice (Visit Oradea) arată că hotelurile au tarife accesibile pentru servicii de înaltă calitate, oferind o experiență de lux cu un excelent raport calitate-preț - prin tarife care încep de la 55 de euro pe noapte pentru cazări individuale și tarife de grup de la 45 de euro pe noapte.

Pe lângă investițiile în infrastructura de transport rutier și aerian, municipalitatea a contribuit și la dezvoltarea celei de agrement și de turism, una dintre principalele atracții fiind Aquapark Nymphaea, dar a contribuit semnificativ și la dezvoltarea infrastructurii de business, pentru un important segment din numărul total al vizitatorilor.

De asemenea, Oradea mizează pe evenimentele culturale și pe gastronomia locală, pentru a atrage un număr cât mai mare de vizitatori.

Noi investiții în locuri de cazare

Conform datelor oficiale, Oradea oferă 3.076 locuri de cazare (paturi), în structurile clasificate - pe lângă alte circa 500 de proprietăți private care oferă apartamente de închiriat și care încă nu sunt înregistrate oficial în circuitul turistic.

Unitățile clasificate au opțiuni diverse, atât pentru turiștii de business, cât și pentru cei care vizitează orașul pentru agrement și distracție. La Băile Felix, capacitatea de cazare este semnificativ mai mare, cu 9.412 locuri. Dar și în Oradea se fac în continuare investiții importante, lanțul hotelier ACCOR fiind în topul acestora, cu două hoteluri cu branduri cunoscute la nivel mondial, de 3 si 4 stele - Ibis și Mercure, la care se adaugă un boutique hotel (Rimanoczy), în total fiind încă 276 de camere.

În prezent, turiștii pot alege dintre ofertele hotelurilor boutique, aparthoteluri, hoteluri localizate în clădiri istorice sau hoteluri care aparțin marilor lanțuri internaționale, locuri ideale pentru turiștii de business și pentru cei care vin la relaxare. În top sunt hotelurile DoubleTree by Hilton Oradea, Ramada by Wyndham, Continental Forum Oradea, Elite și Astoria.

Oferta este completată de centre spa urbane precum Riserva Wine Spa, Tilia Spa, aquapark-uri și centre medicale private precum Allegria, Perla, Hotel President Băile Felix, Lotus Therm Spa & Luxury Hotel.

Pe lista celor mai importante proiecte viitoare ale orașului se numără renovarea tuturor parcurilor și Grădina Termală Nufărul care se va întinde pe o suprafață de 4,7 hectare, cu spații de agrement, zone de relaxare, restaurante, zonă organizare evenimente - o investiție cu valoare totală de peste 123 de milioane de lei, până în 2028.

