Cel mai curat oraș din lume este în Europa Centrală. Are numeroși turiști, dar și o problemă

Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 a fost declarat Cracovia, potrivit Express. Orașul polonez este una dintre una dintre destinațiile populare de city-break din Europa. Clasamentul celor mai curate orașe din lume a fost realizat pe baza unei analize a datelor realizate de Radical Storage, folosind peste 70.000 de recenzii Google. Cracovia a depășit orașe din Japonia și Emiratele Arabe Unite, dar și Singapore. 98,5% din recenzii au acordat o notă pozitivă curățeniei orașului.

Nu este prima dată când Cracovia este lăudată pentru spațiile sale publice. În 2023, Comisia Europeană a publicat un raport intitulat „Calitatea vieții în orașele europene”, care a inclus un sondaj în rândul locuitorilor. În Cracovia, peste 80% dintre locuitori au declarat că sunt total mulțumiți de spațiile lor publice, care includ parcuri, străzi și piețe.

Conform jurnalistului de călătorie Natalie King, noaptea străzile din Cracovia sunt bine iluminate și lipsite de gunoaie. Este un oraș accesibil pietonilor, ușor de străbătut pe jos sau cu bicicleta și cu un transport public ieftin și fiabil. Cracovia are curse de tramvaie pe tot parcursul nopții.

Pe parcursul zilei sunt mai puține mașini pe străzi. Ca urmare, orașul pare mult mai curat, fără trafic aglomerat și mai plăcut pentru pietoni. Are o rețea de piste pentru biciclete și pasaje subterane încurajând locuitorii să se deplaseze cu bicicleta. Străzile sunt măturate și spălate cu jet de apă, iar spațiile verzi sunt tunse în fiecare zi.

Orașul are numeroase clădiri istorice bine conservate, dar și alei întreținute. Singura problemă depistată de Natalie King are legătură cu graffiti. La fel ca multe orașe europene, Cracovia are o mulțime de graffiti, chiar și pe clădirile vechi.

(sursa: Mediafax)

