Orașul accesibil doar printr-un tunel: Toți locuitorii locuiesc în același bloc

Whittier, situat în Alaska, este un oraș aparte unde toți cei 300 de locuitori trăiesc în aceeași clădire cu 14 etaje. Accesul în localitate se face fie cu barca, fie printr-un tunel săpat în munte, lung de 2,5 mile, cu sens unic, iar direcția de traversare se schimbă la fiecare 30 de minute.

Viața în The Begich Tower

În orașul Whittier a fost construit un bloc de 14 etaje, care se numește The Begich Towers. Aici trăiesc 85% dintre locuitori iar în clădire se mai află și un supermarket, poșta, secția de poliție și o biserică construită în subsol. Totodată, 15% dintre localnici trăiesc într-o clădire atașată, numită Vila Whittier.

Această clădire a fost ridicată în timpul Războiului Rece iar compania Alaska Railroad deține aproximativ 97% din oraș.

Jenessa Lorenz, rezidentă a orașului, a atras atenția asuprpa localității pe TikTok într-un video care prezintă viața neobișnuită din acest bloc.

Ea pspune că în copilărie își petrecea timpul jucând cărți în subsol. Apoi au crescut și au participat la tururi locale axate pe ghețari, ski și cățărări.

Acum tinerii urmează cursurile la școala locală, Whittier Community School, unde sunt înscriși 60 de elevi, notează useit.ro.

Acces limitat și viața în comunitate

Tunelul de acces se închide noaptea, funcționând doar între orele 7 dimineața și 10 seara, iar locuitorii trebuie să-și organizeze programările și deplasările în funcție de acest orar.

„Lucrurile sunt diferite în Whittier. Dar cea mai mare parte a comunității noastre e doar la un etaj distanță, ceea ce este fantastic”, spune Lorenz.

În pofida izolării și condițiilor neobișnuite, Whittier rămâne o casă pentru locuitorii săi, iar povestea orașului continuă să fascineze oameni din întreaga lume.