Parcul Güell, din Barcelona, de la proiect imobiliar eșuat la patrimoniu UNESCO

A început ca un proiect eșuat de complex rezidențial de lux, comandat de Eusebi Güell lui Antoni Gaudí, în anul 1900, dar a devenit „a șaptea minune a lui Gaudi”. Parcul este inspirat de grădinile engleze, iar scopul inițial al celui care a comandat proiectul a fost crearea unui spațiu rezidențial pentru o comunitate exclusivistă, pe una dintre colinele Barcelonei. Tot aici se află și casa în care a trăit arhitectul, între anii 1906 și 1925. Parcul și toate clădirile care se află și astăzi în această parte verde a Barcelonei îmbină perfect visul arhitectural al geniului Gaudi cu măreția naturii din care artistul s-a inspirat permanent.

Parcul Güell a fost proiectat de arhitectul Antonio Gaudí și construit între anii 1900 și 1914, după ce proiectul rezidențial al lui Eusebi Güell a eșuat, dar a lăsat pentru posteritate un monument unic. Au fost construite doar două case, una dintre ele fiind chiar cea în care a locuit Antoni Gaudí – devenind Muzeul Casa Gaudí în 1963. Apoi, terenul a devenit parc public în anul 1926, fiind ulterior declarat monument UNESCO, în 1984, drept parte a ansamblului „Operele lui Antoni Gaudí”, recunoscându-i-se valoarea artistică și arhitecturală unică.

Eusebi Güell a fost un industriaș bogat, supranumit și „magnatul textilelor”, care a cumpărat dealul Montanya Pelada (Muntele Gol), având ideea de a crea o oază rezidențială exclusivistă pentru aristocrația Barcelonei, cu aer curat și o priveliștile de vis.

Parteneriatul investitorului cu arhitectul Antoni Gaudi a început în anul 1878, iar proiectarea zonei rezidențiale i-a oferit artistului prilejul de a-și da frâu liber imaginației, combinând natura, arta și urbanismul în stil suprarealist.

Proiectul inițial prevedea 60 de parcele pentru case de lux, cu elemente arhitecturale unice, pasaje, arcade și grădini. Până în 1914 au fost construite doar două case, dar niciuna nu a fost proiectată de Gaudí. Proiectul rezidențial a eșuat din cauza motivelor financiare și de piață, dar întregul domeniu a devenit mai întâi grădină privată, apoi a fost deschis publicului, în anul 1926, transformându-se în parc.

Casa arhitectului se află în parc

Casa Gaudí este acum deschisă publicului ca muzeu, unde se poate admira o colecție de lucrări de artă și mobilier care au aparținut celebrului arhitect - obiecte personale și opere de artă care oferă o perspectivă asupra vieții și minții acestui artist extraordinar. Detaliile complicate și modelele inovatoare care au devenit sinonime cu munca revoluționară a lui Gaudí pot fi admirate aici, de vizitatorii Parcului Guell.

Este o construcție specială, în care fiecare cameră își spune propria poveste, dezvăluind dedicarea arhitectului pentru măiestrie și viziunea sa unică. Vizitarea Casei Gaudí nu înseamnă doar admirarea arhitecturii și a decorului, ci este o călătorie în inima creativă a geniului lui Gaudí, fiind înconjurată de vegetație luxuriantă și mozaicurile colorate din Parcul Güell, fiind o dovadă a capacității arhitectului de a îmbina perfect elementele naturale cu stilul său artistic deosebit.

Principalele simboluri ale parcului

La intrarea principală a parcului se află și unul dintre simbolurile pe care Gaudi le-a lăsat Barcelonei: faimoasa sculptură-fântână colorată în formă de reptilă, cunoscută ca „El Drac”, realizată din mozaicuri colorate (trencadís). Este un simbol iconic al parcului și al Barcelonei, asociat adesea cu legenda lui Sant Jordi (Sfântul Gheorghe), fiind amplasată pe scara principală, chiar înainte de Sala Hipostilă, pe una dintre cele două scări care urcă spre terasă.

Sculptura este acoperită cu bucăți de ceramică și sticlă sparte (tehnica trencadís specifică lui Gaudí). Această creatură fantastică, alături de banca serpentină și alte elemente arhitecturale organice, contribuie la atmosfera unică și de basm a Parcului Güell.

Palatul creat pentru magnatul textilelor

Un alt loc în care celebrul arhitect al Barcelonei a lăsat, pentru posteritate, simbolurile sale colorate, este Palau Güell – una dintre casele proiectate de Antoni Gaudi, construită între anii 1886 și 1888. arhitectul a construit palatul din centrul Barcelonei pentru Eusebi Güell și familia sa, ca locuință pe Carrer Nou de la Rambla.

Gaudi a proiectat clădirea folosind materiale tradiționale, cum ar fi piatra, lemnul, fierul forjat, ceramica și sticla. În 1984, clădirea a fost declarată Patrimoniu Mondial de către UNESCO, în aceeași serie denumită „Operele lui Antoni Gaudi”.

Clădirea a fost prima lucrare pe care magnatul textilelor Eusebi Güell i-a comandat-o lui Gaudí. Palatul are patru turle care seamănă foarte mult cu copacii care răsar de pe acoperiș, una dintre ele fiind chiar verde. Fiecare detaliu arhitectural și din decorațiunile interioare a fost desenat de Gaudí, având ceva de spus, în structura fiecărui ansamblu, iar ceea ce îl caracterizează pe artist este crearea armoniei perfecte din elemente care aparent sunt imperfecte.

Vizitele se pot programa online

Astăzi, Parcul Guell se vizitează ca una dintre principalele atracții ale Barcelonei. Cei care doresc să intre trebuie să plătească bilet, iar plata și rezervarea pentru ora de intrare se fac, la fel ca în cazul tuturor obiectivelor turistice ale Barcelonei, fie la casele de bilete amplasate la intrare, fie online, a doua variantă fiind recomandată, inclusiv pentru posibilitatea de a cumpăra bilete cu reducere de preț.

Turismul în Barcelona este unul dintre cele mai puternice motoare ale economiei locale. Orașul atrage aproximativ 30 de milioane de vizitatori anual, susținând sectoare de activitate precum ospitalitatea, cultura și retailul și contribuind semnificativ la PIB. Pentru a gestiona această afluență enormă, Turisme de Barcelona monitorizează constant date despre turiști, preferințele lor și impactul asupra orașului, în timp ce coordonează activități promoționale, planuri de sustenabilitate și diversificarea ofertelor culturale. Totul este organizat exemplar pentru vizitatori de administrația orașului, prin Turisme de Barcelona și www.barcelonaturisme.com.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹