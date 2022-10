Polițistul, un ofițer universal 

Sunt sponsor al Asociației Polițiștilor din Toronto - Canada și Miami - Florida, SUA. Și am descoperit cum funcționează Instituția Poliției într-un stat care nu are armată, prin Constituție, cum este Republica Costa Rica. Uniforma de polițist și munca polițistului. Două lucruri care nu pot exista separat. Ca un cunoscător din afara profesiei, pot afirma că munca polițistului nu se poate face în folosul comunității fără sprijinul cetățenilor. Acest lucru a început să se înțeleagă ușor-ușor și în România. Opinia publică este elementul fundamental al muncii de polițist. Sunt nevoit să dau exemplul Americii. Cetățeanul fraternizează cu polițistul în lupta cu infractorul sau contravenientul. Cetățeanul îl sprijină pe polițist în acțiunile lui și nu altfel. Nu trebuie ca cetățeanul să apostrofeze polițistul care își face datoria și să coalizeze cu contravenientul. Ca cetățeanul să-l împiedice pe polițist să-și facă treaba pentru care este plătit de contribuabil. Din păcate, am văzut multe cazuri de acest gen. Tipi teribiliști care bagă telefonul în fața polițistului să-l filmeze considerând că asta este o manifestare a democrației și că el știe mai bine decât polițistul cum se îndeplinește o anume misiune. Din nefericire, munca polițistului din stradă nu este protejata îndeajuns prin lege. Uneori este și periculoasă. Nu există acea faptă de împiedicare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu care să-l apere pe polițist de cetățeanul teribilist. Sigur că cetățeanul consideră că este îndreptățit să procedeze așa, dar nu el reprezintă legea și ordinea în acel moment, ci polițistul. Am văzut că polițiștii vor primi un nou model de uniformă, mai „americănesc", aștept ca și echiparea logistică a polițistului român să fie la nivelul polițistului american. Săptămâna asta mi-am făcut temele pentru acest articol. Și am ales trei activității polițienești esențiale. Polițistul de la Rutieră, polițistul de la Transport Feroviar și Șeful de Post comunal. Acel „Domn’ Șef" care face mai multă treabă decât toți funcționarii de prin birourile orașelor mari! Așa cum știe fiecare, politistul de la Rutieră nu este doar acel bau-bau care îți ia permisul de conducere. Este politistul a cărui uniformă o vezi în ploaie, pe caniculă, în ger și pe zăpadă. Asta trebuie să învețe copiii în școli înainte de multe alte lucruri. Așa cum polițistul de la TF este cel care-ți oferă garanția ca ești în siguranță într-o gară sau într-un tren. Lucru extrem de important. Iar „Domn’ Șef" este chintesența autorităților comunale. Nelipsit din viața de zi cu zi a comunei, a comunității care ajunge la oraș doar atunci când merge să-și vândâ bruma de producție de pe tarlaua din spatele casei. „Domn’ Șef" știe tot, rezolvă tot. Ele este rutieristul comunei, jandarmul comunei, polițistul funcționar al comunei. El este, „Domn’ Șef".

Dragii mei, pentru săptămâna viitoare am o surpriză pentru voi. Voi călători pentru 3 zile într-un oraș de la capătul Europei, de unde vreau să vă aduc vești despre cum trec oamenii de acolo prin aceste vremuri grele. Parcă mai grele ca niciodată.

Jurnalul sub braț, sănătate și pace să fie. Doamne Ajută!