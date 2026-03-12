Prăbușirea turismului în Dubai: O noapte de cazare costă cât o cutie de bomboane

13 euro pe noapte la hoteluri din Dubai

Hotelurile de lux din Dubai, unde o noapte de cazare costa între 400 și 700 de euro pentru camere cu plajă privată, oferă acum tarife de aproximativ 250 de euro pe noapte, potrivit spynews.ro.

În zone mai accesibile, prețul cazării a scăzut de la circa 230 de euro la 76 de euro pe noapte. La hotelurile de o stea, o noapte pentru o cameră dublă poate ajunge chiar la 13 euro.

Aceeași tendință se observă și în cazul apartamentelor de închiriat, unde prețul pentru o noapte variază între 30 și 40 de euro. Hotelurile, inclusiv cele de lux, oferă reduceri de până la 50% pentru a atrage turiști.

30 de euro pe noapte la cazare în Abu Dhabi

În Abu Dhabi, camerele la hoteluri de trei stele costă între 30 și 38 de euro pe noapte, iar la hotelurile de patru sau cinci stele tarifele sunt între 40 și 50 de euro.

Specialiștii în turism subliniază că aceste reduceri temporare reprezintă o oportunitate rară pentru turiștii care doresc să viziteze Dubai și Abu Dhabi la prețuri mult mai accesibile decât în mod obișnuit.