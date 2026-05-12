Secretul pasagerilor care își iau bagajele înaintea tuturor după aterizare

Angajatul unui aeroport a dezvăluit că unele bagaje pot ajunge mai rapid decât altele pe banda de recuperare din aeroport, după un zbor. Potrivit Express și Escape.com, trucurile au fost dezvăluite de Thomas Lo Sciuto, lucrător la rampă și agent de poartă la un aeroport regional din SUA.

Primul sfat este înregistrarea pentru zbor cât mai târziu posibil. Check-in-urile târzii înseamnă că bagajele respective sunt încărcate ultimele și ar trebui, în teorie, să apară primele la aterizare

„Cea mai bună opțiune este să fii printre ultimii pasageri care își înregistrează bagajele. Acest lucru se datorează faptului că bagajele vor fi întotdeauna încărcate din față în spate pe cărucioarele pentru bagaje”, a explicat Lo Sciuto.

Totuși, tertipul nu garantează că bagajul va ajunge primul pe banda mobilă din aeroport, la finalul zborului. Bagajele nu sunt încărcate exclusiv în funcție de ora de check-in și, în anumite cazuri, greutatea poate fi un factor determinant.

Unele companii aeriene aranjează bagajele în încărcături mari și mici pentru a echilibra distribuția greutății. Pe măsură ce pasagerii își înregistrează bagajele, valizele sunt puse în containere mari care pot fi mutate ca o singură unitate. Asta înseamnă că un bagaj poate fi mai aproape sau mai departe de ușa avionului în funcție de containerul în care a ajuns. Alte companii aeriene nu folosesc containere ceea ce presupune că unele bagaje pot fi plasate într-o zonă de așteptare.

Un alt truc presupune inscripționarea valizei cu eticheta fragil. De asemenea, ajută culorile vii și panglicile vizibile ale valizelor care pot atrage atenția angajaților care încarcă și descarcă valizele.

