„Cea mai periculoasă țară” din lume a devenit brusc un paradis turistic

În ciuda tuturor acestor lucruri, o țară considerată mult timp cea mai periculoasă din lume înregistrează acum o creștere surprinzătoare a turismului. Numărul de vizitatori este în creștere și se restaurează mai multe obiective turistice importante, scrie Express.

În același timp, însă, recomandările autorităților rămân printre cele mai stricte din lume.

Este vorba despre Libia. Conform noilor cifre comunicate de o companie de turism, numărul de vizitatori a crescut cu 60% în prima jumătate a anului 2025 față de anul precedent.

Experții spun că Libia face acum „un efort concertat pentru a atrage mai mulți vizitatori. E ajutată de noi proiecte de renovare. O mai ajută îmbunătățirea stabilității în anumite regiuni și de introducerea unui sistem de vize electronice.

Fondatorul companiei, James Willcox, afirmă: „Libia are o mulțime de situri fantastice pentru călătorii curioși și aventuroși, inclusiv unele dintre cele mai frumoase ruine romane din lume, orașe antice din deșert, situri UNESCO, lanțuri muntoase și o mulțime de experiențe autentice din Sahara”.

„Locuri de acest calibru ar fi inundate de vizitatori într-o țară europeană sau în Maroc, dar în Libia vă puteți bucura de siturile turistice alături de foarte puțini turiști.

„Este cu adevărat special să fii unul dintre puțini în timp ce te plimbi prin ruine magnifice sau vizitezi situri de artă rupestră, vechi de mii de ani”.

„Călătoria în Libia nu este, desigur, pentru cei slabi de inimă. Țara încă se confruntă cu o multitudine de probleme. Cu toate acestea, se văd acum primele semne de progres și observăm pași pozitivi în sectorul turistic, ceea ce ne bucură cu siguranță”.

Guvernul libian spune că 282.000 de persoane au vizitat zone arheologice importante, precum Sabratha și Leptis Magna, la începutul anului 2025.

Muzeul Național din Tripoli s-a redeschis după 14 ani. În Orașul Vechi se desfășoară lucrări ample cu sprijinul UNESCO.

Dar, în ciuda acestor îmbunătățiri, Libia este încă adesea considerată cea mai periculoasă țară din lume.

Autoritățile britanice recomandă evitarea tuturor călătoriilor în Libia, cu excepția orașelor Benghazi și Misrata

Grupurile extremiste se pot mișca „relativ liber”, în special în sud. Răpirile de către grupuri teroriste și bande criminale rămân o posibilitate realistă.

Instabilitatea politică este, de asemenea, o problemă importantă. Recomandările de călătorie adaugă că au avut loc ciocniri armate fără prea multe avertismente, inclusiv lupte semnificative în Tripoli în mai 2025.

Nivelul criminalității este, de asemenea, ridicat. Recomandările precizează: „Criminalitatea este răspândită în toată Libia, iar jafurile violente, furturile de mașini și contrabanda cu combustibil, droguri, arme și persoane sunt frecvente”. Călătoriile rutiere și aeriene prezintă, de asemenea, riscuri serioase. Aeroportul Internațional din Tripoli este închis din 2014.

Chiar și singurul aeroport funcțional din Libia, Mitiga, s-a confruntat cu închideri temporare repetate din cauza conflictelor. Alcoolul este ilegal, relațiile între persoane de același sex se lasă cu închisoare

Legile sunt, de asemenea, stricte. Alcoolul este ilegal. Relațiile între persoane de același sex sunt pedepsite cu până la cinci ani de închisoare. Cetățenii străini trebuie să aibă asupra lor documente de identitate în permanență.

În ciuda tuturor acestor aspecte, agențiile de turism afirmă că interesul reînnoit provine în principal de la călătorii experimentați care doresc să viziteze siturile istorice înainte ca acestea să se redeschidă complet pentru turismul de masă.

(sursa: Mediafax)