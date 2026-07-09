Topul orașelor cu cea mai bună calitate a vieții în 2026: Între natură, cultură și confort urban

Pentru al doilea an consecutiv, Copenhaga ocupă prima poziție în clasamentul mondial al orașelor cu cel mai ridicat nivel de trai. Studiul analizează 173 de orașe și ia în calcul criterii precum stabilitatea, sistemul medical, educația, cultura, mediul și infrastructura.

Capitala Danemarcei este urmată de Viena, Melbourne, Sydney și Zurich, confirmând influența puternică a orașelor europene și australiene în ceea ce privește confortul urban.

Top 10 orașe unde viața este mai ușoară

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Dincolo de statistici și indicatori economici, locuitorii acestor orașe descriu o viață de zi cu zi construită în jurul unor lucruri simple: deplasări ușoare, spații verzi, comunități active și acces rapid la experiențe culturale.

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Copenhaga: bicicletă, natură și viața urbană

Copenhaga a obținut punctaje maxime la stabilitate, educație și infrastructură, iar locuitorii spun că principalul avantaj al orașului este echilibrul dintre ritmul urban și apropierea de natură.

„Poți merge cu bicicleta la serviciu, să înoți în port după aceea și să fii acasă la cină. Nu este o zi specială, este doar o zi obișnuită”, spune Laura Amira Kassem, rezidentă de opt ani a capitalei daneze.

Pentru vizitatori, ea recomandă cartierul Nørrebro, cunoscut pentru diversitatea culturală, cafenelele independente și restaurantele sale. Printre experiențele locale se numără o plimbare cu bicicleta spre zona Nordhavn, o baie în apele orașului și o oprire pentru un smørrebrød, celebrul sandviș danez.

Viena: confort urban și echilibru

Viena ocupă locul al doilea, susținută de rezultate excelente la capitolele sănătate și educație. Locuitorii apreciază în special transportul public eficient, arhitectura și posibilitatea de a transforma deplasările zilnice în experiențe plăcute.

Franziska Hochmüller, reprezentantă a turismului vienez, spune că naveta cu tramvaiul de-a lungul Ringstraße este unul dintre momentele care îi amintesc zilnic de farmecul orașului.

Cartiere precum Neubaugasse, Spittelberg și zona Naschmarkt oferă vizitatorilor o perspectivă autentică asupra Vienei, prin cafenele, magazine locale și o scenă gastronomică diversă. În același timp, piețe precum Kutschkermarkt păstrează atmosfera de cartier apreciată de localnici.

Melbourne: creativitate și diversitate culturală

Clasat pe locul al treilea, Melbourne se remarcă prin viața culturală intensă și identitatea distinctă a cartierelor sale.

„Este un oraș mare care se comportă ca un sat”, spune Anne Marie Lennon, reprezentantă a industriei hoteliere locale.

Locuitorii apreciază combinația dintre gastronomie, artă, muzică și comunitățile diverse. Footscray este recomandat pentru oferta culinară multiculturală, Fitzroy pentru barurile și magazinele vintage, iar St Kilda pentru plimbările de-a lungul plajei.

Printre atracțiile preferate se numără Biblioteca de Stat Victoria, Galeria Națională Victoria și faimoasele alei cu artă stradală. Pentru o experiență autentică, localnicii recomandă și parcurile orașului, unde viața cotidiană se desfășoară într-un ritm relaxat.

Sydney: natură, multiculturalism și stil de viață activ

Sydney ocupă poziția a patra, fiind apreciat pentru sistemul medical și educație, dar și pentru accesul rapid la plaje, port și zone naturale.

Locuitorii spun că farmecul orașului vine din combinația dintre atmosfera unui oraș global și caracterul comunităților locale. Cartierul Burwood este indicat drept un exemplu al diversității culturale, datorită restaurantelor și vieții sale urbane.

Pentru Julie Livni, creatoare de bijuterii stabilită în Sydney, apropierea de ocean este una dintre marile calități ale orașului. Plimbările de dimineață între Bondi și Bronte fac parte din rutina zilnică și oferă un moment de echilibru într-un oraș aglomerat.

Zurich: eficiență elvețiană și apropiere de natură

Zurich completează topul primelor cinci orașe, fiind apreciat pentru combinația dintre organizare, siguranță și accesul facil la natură.

Locuitorii consideră lacul și râurile orașului elemente esențiale ale stilului de viață local. Manuela Leonhard, creatoare de conținut și localnică, spune că apa, spațiile verzi și numeroasele fântâni publice contribuie la atmosfera specială a orașului.

Printre locurile recomandate vizitatorilor se află Lindenhof, cu vedere asupra Orașului Vechi, terasele universităților pentru panorame asupra orașului și străduțele istorice din centrul Zurichului.

Clasamentul din 2026 arată că cele mai apreciate orașe nu sunt definite doar de infrastructură sau economie, ci și de felul în care oamenii reușesc să transforme spațiul urban într-un loc confortabil pentru viața de zi cu zi, notează bbc.com.