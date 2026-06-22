Topul celor mai fericite orașe din lume în 2026

Potrivit clasamentului din acest an, fericirea urbană nu mai este doar o stare de spirit, ci un indicator măsurabil, construit pe baza unor criterii concrete precum sănătatea, transportul, mediul, economia și guvernanța.

Copenhaga, Helsinki și Geneva, pe podiumul mondial al fericirii

Orașul care ocupă primul loc în clasamentul Happy City Index 2026 este Copenhaga, capitala Danemarcei, cu un scor de 6.954 de puncte.

Pe următoarele poziții se află:

Copenhaga (Danemarca) Helsinki (Finlanda) Geneva (Elveția)

Topul este completat de orașe precum Uppsala, Tokyo, Trondheim, Berna, Malmö, München și Aarhus.

Clasamentul este realizat pentru al cincilea an consecutiv și analizează 64 de indicatori împărțiți în șase categorii principale: populație, guvernanță, mediu, economie, sănătate și mobilitate.

Europa domină clasamentul, dar Asia recuperează rapid

Rezultatele arată că Europa continuă să fie lider mondial în ceea ce privește calitatea vieții urbane. Capitalele și marile orașe din Scandinavia și Elveția ocupă majoritatea pozițiilor fruntașe.

În același timp, orașele asiatice câștigă teren și demonstrează că densitatea mare a populației nu este neapărat un dezavantaj.

Tokyo ocupă locul 5, Yokohama locul 18, Singapore locul 22, iar Seul locul 26.

Specialiștii spun că investițiile în infrastructură, transport public și servicii digitale au contribuit semnificativ la creșterea nivelului de satisfacție al locuitorilor din aceste metropole.

Un gest simbolic pentru Kiev

Ediția din 2026 include și un moment simbolic. Organizatorii au acordat orașului Kiev poziția 251, fără punctaj și fără comparație cu celelalte orașe, ca semn de respect pentru eforturile autorităților și ale locuitorilor care continuă să funcționeze în condiții extrem de dificile.

Ce face un oraș să fie fericit?

Potrivit autorilor clasamentului, fericirea urbană este rezultatul unor elemente concrete:

aer curat;

servicii medicale accesibile;

transport public eficient;

siguranță;

spații verzi;

oportunități economice;

administrație performantă.

Orașele aflate în fruntea clasamentului au în comun investițiile constante în bunăstarea locuitorilor și dezvoltarea sustenabilă pe termen lung.

Top 10 cele mai fericite orașe din lume în 2026

Copenhaga (Danemarca) Helsinki (Finlanda) Geneva (Elveția) Uppsala (Suedia) Tokyo (Japonia) Trondheim (Norvegia) Berna (Elveția) Malmö (Suedia) München (Germania) Aarhus (Danemarca)

În clasamentul extins al celor mai fericite 50 de orașe din lume se regăsesc și Paris, Viena, Amsterdam, Londra, Barcelona, Singapore, Vancouver și San Francisco.

Raportul Happy City Index 2026 confirmă încă o dată că cele mai apreciate orașe ale lumii sunt cele care reușesc să combine dezvoltarea economică cu sănătatea, educația, mobilitatea și protecția mediului, oferind locuitorilor un standard ridicat de viață.