Turismul în „Țara Minunilor”, la Wonderland Cluj-Napoca

Târgul de turism Wonder Destinations, organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism pentru prima oară la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Wonderland Resort, a fost deschis, ieri, cu o masă rotundă cu tema „Turismul Românesc, încotro?”, la care au participat unii dintre cei mai importanți oameni de afaceri din acest domeniu. Reprezentanții mediului de afaceri au criticat deciziile Guvernului care blochează acest domeniu, în loc să-l susțină, de mai mulți ani. Supraimpozitarea, reducerea voucherelor de vacanță și haosul creat de Ministerul Mediului în licitațiile pentru atribuirea plajelor sunt doar câteva probleme create de Guvern, care afectează întregul sector de activitate. Nici la capitolul promovare nu stăm bine, România devenind „din ce în ce mai invizibilă” ca destinație turistică, pe plan internațional, conform președintelui ANAT, Alin Burcea.

La evenimentul de la Cluj participă zeci de specialiști din domeniul turismului, personalități publice care au putere de decizie în acest domeniu, foști secretari de stat și președinți ai ANAT în trei guvernări diferite, dar și actuali secretari de stat din Ministerul Economiei.

La conferința de deschidere a participat și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Președintele ANAT, Alin Burcea, a menționat, în cadrul conferinței de presă care a precedat evenimentul, că acesta este cel mai mare târg de turism din Transilvania și din România, după ce reprezentanții pieței și-au pierdut încrederea în târgul organizat anual la București.

Alin Burcea este președintele ANAT și fondatorul agenției Paralela 45, una dintre cele mai vechi și respectate companii de turism din România. Datorită experienței acumulate în cei peste 30 de ani de activitate, a contribuit decisiv la dezvoltarea pieței locale de vacanțe și la profesionalizarea serviciilor de turism. A deținut funcția de secretar de stat în Ministerul Turismului și s-a implicat activ în promovarea României ca destinație turistică, dar și în elaborarea de politici publice pentru susținerea industriei ospitalității.

Unul dintre punctele cele mai importante ale dezbaterii a fost „invizibilitatea” României pe harta internațională a turismului mondial. Președintele ANAT a menționat faptul că România a atras doar 2,4 milioane de turiști străini anul trecut, situându-se pe ultimul loc din Europa, în timp ce Bulgaria a depășit pragul de 13 milioane. Alin Burcea consideră că problema este una de viziune și de priorități politice.

„Principalul nostru obstacol este dezinteresul constant al guvernanților, care nu înțeleg că această industrie poate aduce profit și beneficii statului. În România, turismul e privit ca un moft. În alte țări, precum Turcia, este considerat o afacere strategică, de acolo vin zeci de miliarde de euro anual”, a explicat președintele ANAT, subliniind faptul că România nu are în prezent nici măcar un minister al Turismului și nici nu mai există o autoritate distinctă care să coordoneze acest sector economic, ci doar un departament în cadrul Ministerului Economiei, care de cinci luni „nu face altceva decât să critice turismul” - a precizat președintele ANAT.

Cel mai mic buget de promovare

O altă problemă este bugetul pentru promovarea României – de numai două milioane de euro, „mai puțin decât investește o firmă medie din domeniu în propria imagine”, a adăugat Burcea. Iar diferențele față de țările vecine sunt uriașe. Bulgaria alocă 15 milioane de euro pentru promovarea turistică, iar Turcia investește 45 de milioane anual, obținând în schimb încasări de 45 de miliarde de euro.

„E clar că acolo există o strategie și o viziune. La noi, fără promovare, nu ai ce vinde. În plus, anul viitor nici voucherele de vacanță nu vor mai fi disponibile, deși ele au susținut parțial încasările din turism”, a subliniat Alin Burcea, care consideră că aceasta este principala problemă a turismului intern, nu infrastructura rutieră sau serviciile hoteliere.

„Sunt țări turistice cu drumuri mai proaste decât ale noastre. Nici ideea că avem servicii slabe nu e complet justificată. Sigur, lipsa de pregătire contează, dacă ospătarii nu știu unde se pune furculița, avem o problemă. Dar marea noastră lipsă e tot promovarea”, a mai precizat președintele ANAT.

Acesta a mai spus că legislația privind protecția turiștilor este depășită, iar România ar trebui să adopte cel puțin un Fond de garantare pentru agențiile de turism și unul pentru companiile aeriene, așa cum există în alte țări europene. „Avem proiectul scris, dar guvernul refuză să îl legifereze. Deputații au spus că ar fi o nouă taxă, deși nu e vorba de nicio taxă. Pur și simplu, nu se dorește”, a precizat Alin Burcea.

O altă problemă pe care a amintit-o președintele ANAT este abordarea greșită din partea autorităților statului, ministerul de resort poziționându-se ostil față de această piață și considerând că turismul înseamnă mai mult evaziune fiscală decât beneficii pentru economia României – ceea ce este malițios și eronat. În plus, hotelierii și agențiile de turism suplinesc, din bani proprii, promovarea pe care statul nu este în stare să o facă pentru România ca destinație turistică.

La dezbatere a participat și Lucia Morariu, fondatoarea agenției de turism Eximtur, fost secretar de stat în Ministerul Turismului și fost președinte ANAT. Aceasta a amintit faptul că principalul motor al vânzărilor în acest sector de activitate este reprezentat de agențiile de turism. De altfel, agenția pe care o reprezintă Lucia Morariu, Eximtur, este lider pe piața internă de peste 20 de ani, având cele mai mari vânzări de pachete turistice, în special pe litoral.

Eximtur este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, înființată la Cluj-Napoca în 1993. În cei peste 30 de ani de existență, Eximtur a devenit un brand național de încredere, recunoscut pentru profesionalism, inovație și promovarea turismului românesc. Fost președinte al ANAT, doamna Morariu este cunoscută pentru viziunea sa antreprenorială și pentru implicarea activă în mediul de afaceri.

Conflict și cu Ministerul Mediului

În cadrul dezbaterilor s-a vorbit și despre problemele litoralului, cea mai importantă fiind acum atribuirea plajelor. Cristian Bărhălescu, președintele Consiliului Regional Sud Est și fost secretar de stat în Ministerul Turismului, a vorbit despre greșelile care s-au făcut în legătură cu licitațiile de atribuire a sectoarelor de plajă și mai ales de cea mai recentă declarație a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care consideră că trebuie să majoreze cu mult tarifele pentru agenții economici care vor să administreze plajele de pe litoralul românesc. Bărhălescu a explicat de ce statul român ar avea mult mai mult de câștigat dacă ar micșora tarifele la atribuirea plajelor, chiar la jumătate față de cele lansate de Apele Române până acum – deoarece ar putea și hotelierii români să ofere servicii complete, cu șezlonguri, umbrele și beach-baruri incluse în prețul cazării, iar prețurile „la liber” ar fi mai mici și mai atractive pentru turiști.

Cristian Bărhălescu este președintele Consiliului Regional Sud-Est al ANAT și fost secretar de stat în Ministerul Turismului. Activează în acest domeniu de peste două decenii, perioadă în care a devenit un profesionist respectat care se implică activ în dezvoltarea și promovarea turismului românesc, în special în zona litoralului și a regiunii Dobrogea.

A fost fondatorul și managerul unor agenții de turism de succes și s-a remarcat prin proiecte dedicate creșterii calității serviciilor și consolidării parteneriatelor public-private în domeniu. Una dintre preocupările sale este promovarea turismului sustenabil, colaborarea între regiuni și profesionalizarea industriei.

Evenimentul de la Cluj-Napoca își propune să prezinte publicului o experiență completă - zone tematice dedicate turismului de familie, aventurii, wellness-ului și gastronomiei, expoziții interactive, degustări culturale, prezentări multimedia și momente artistice, până pe 19 noiembrie. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu profesioniștii din industrie și vor descoperi poveștile din spatele ofertelor.

Organizatorii spun că acesta este doar începutul unui parteneriat pentru viitor și că marchează „repunerea turismului pe agenda publică”, mai ales după conflictul dintre ANAT și ministrul Economiei, Radu Miruță, pornit de la lipsa de implicare a ministerului de resort în susținerea acestui sector economic și de la problemele despre care patronii agențiilor spun că noul ministru USR nu le înțelege sau chiar le comentează eronat, în mod intenționat.

Tânărul clujean care a creat o nouă destinație

Antreprenorul care a transformat o parte din Dealul Feleacului în „Țara Minunilor”, atât pentru clujeni, cât și pentru turiștii români și străini care aleg să viziteze România, este Darius Mârza, un tânăr care de 20 de ani investește în acest proiect de suflet, cu speranța că românii vor reînvăța să-și iubească propria țară.

Darius Mârza a povestit, pentru Jurnalul, că avea doar 18 ani, în 2005, când a obținut primul profit ca organizator de evenimente și a cumpărat prima parcelă de teren care avea să devină baza actualului complex Wonderland Resort. Drumul către această investiție de succes nu a fost ușor, mai ales pentru că au trecut 8 ani de la prima autorizație de construire pe care a depus-o la primărie până la momentul obținerii aprobării.

A urmat reinvestirea permanentă a întregului profit obținut din firma pe care o deține, în acest proiect – inclusiv în amenajarea piscului de colină de deasupra Clujului, cu drumuri, parcări, poteci prin pădure, scări și multe facilități pentru turiști.

Hotelul și restaurantul din incinta Wonderland pot găzdui evenimente private sau de business, iar piscina de deasupra norilor este o atracție în sine pentru clujeni sau pentru turiștii amatori de agrement la Cluj-Napoca. Nu în ultimul rând, restaurantul le oferă oaspeților experiențe culinare premium, pentru că ideea de bază a antreprenorului este aceea de a crea o atracție turistică de sine stătătoare la Cluj, în inima României.

Darius Mârza, fondatorul Wonderland Resort, promovează, prin proiectele sale, turismul responsabil, colaborarea între mediul privat și comunitate și dezvoltarea Clujului ca pol de atracție pentru evenimente, recreere și turism intern.

