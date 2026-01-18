Turismul global, lovit de taxe: Călătorii trebuie să scoată mulți bani din buzunare

Scopul acestora ar fi finanțarea infrastructurii și reducerea numărului mare de vizitatori în zonele aglomerate.

Ce taxe au introdus autoritățile române

Deși turismul în România este mult sub nivelul altor țări, Guvernul Bolojam a impus o taxă de 10 lei/noapte (circa 2 euro) pentru toate cazările din Capitală începând cu 2026, colectate de hoteluri și Airbnb. Industria hotelieră protestează, iar autoritățile locale promit promovarea Bucureștiului.

Suma va fi plătită la unitățile de cazare ori pe platformele de rezervare online, precum Airbnb, pentru toate rezervările din 2026, notează stiripesurse.ro.

Orașele cu cele mai mari taxe turistice

Los Angeles : Taxa turistică va ajunge până la 15,5% din costul cazării. Astfel că un turist care plătește 280 de dolari pe noapte va trebui să achite și o taxă suplimentară de 32 de dolari pe noapte, ceea ce înseamnă 225 de dolari pe săptămână.

Thailanda : 8 euro pentru turiștii care ajung în țară cu avionul și 4 euro pentru cei care vin pe mare, de la jumătatea anului 2026.

Kyoto : La hotelurile de lux se vor plăti 60 de euro/noapte. Cea mai mică taxă va fi de 1,3 euro pe noapte.

Marea Britanie : În orașe ca Edinburgh, turiștii vor plăti 5% din costul cazării din 24 iulie. Autoritățle din Londra nu au luat încă o decizie

Europa: Amsterdam rămâne cea mai scumpă destinație de pe vechiul contnent, cu 15,25 euro/noapte. Urmează Paris, Roma, Barcelona. În Berlin taa medie este de 7,5 euro/noapte iar la Budapesta 4% din costul cazării.