6 metode naturale care te ajută să ții șoarecii departe de dormitor

Din fericire, există modalități de a ține șoarecii la distanță, și care nu implică plasarea de capcane sau otravă în dormitoare.

Ulei de mentă

Multe repelente naturale sunt pe bază de mirosuri deoarece șoarecii se bazează foarte mult pe nasul lor.

Șoarecii au un simț olfactiv acut, iar uleiul de mentă, cu mirosul său ascuțit și înțepător, este un repelent puternic pentru ei. O metodă de a preveni prezența lor este să pui dischete de bumbac umplute cu ulei de mentă la ferestre, uși și alte locuri pe unde ar putea intra sau ieși.

Aromele de cuișoare sau blocuri de cedru oferă un efect similar, perturbând urmele lor de miros prin iritarea nasului.

Trebuie însă să o faci în mod constant. Nu te poți baza doar pe o singură aplicare și să te aștepți să te protejeze toată iarna.

Șoarecii rareori infestează un dormitor singuri - de obicei vin dintr-o altă zonă, cum ar fi bucătăria.

Sigilează punctele de intrare

Cel mai bun mod de a-ți proteja dormitorul este să sigilezi toate punctele de intrare posibile, în special la nivelul podelei. Un șoarece se poate strecura prin cele mai mici goluri, așa că și cel dintre ușă și podea ar putea fi un punct de acces. Alte zone la care trebuie să fii atent sunt în jurul orificiilor de ventilație ale plintei, intrările țevilor, punctele de acces la cabluri, liniile caloriferelor și golurile de sub dulapurile încorporate.

Chitul de etanșare este adesea metoda standard de a sigila golurile.

Vata de oțel combinată cu chit de etanșare sau spumă nu blochează doar accesul fizic printr-un punct de intrare. Deoarece vata de oțel este fabricată din metal, șoarecii nu o pot roade.

Păstrează spațiul fără alimente

Este o metodă simplă, dar eficientă: alimentele trebuie scoase imediat din dormitoare.

Șoarecii sunt vânători de oportunități când vine vorba de mâncare. Așadar, ascunderea gustărilor în recipiente etanșe și curățarea podelelor și a noptierelor va scăpa de substanța atrăgătoare, iar șoarecii nu vor intra înăuntru.

Dacă mănânci în dormitor, curăță podelele frecvent pentru a scăpa de firimituri și reziduuri dar fiți precauți. Un miros de mâncare poate fi suficient pentru a atrage șoarecii, așa că cel mai bine este să eviți să mănânci în dormitor.

Depozitează lenjeria de pat

Șoarecii sunt atrași de materiale confortabile, cum ar fi pânza și hârtia, pentru a-și face cuib, în ​​special în colțuri.

Pentru a-i ține departe, evitați să aveți grămezi de țesături sau alte materiale moi aproape de pământ sau în zone accesibile. În schimb, depozitați-le în cutii de plastic bine închise. De asemenea, este o idee bună să verificați din când în când dulapul și sertarele și să mutați lucrurile deoarece șoarecii nu stau și nu își fac cuib în spații deranjate în mod regulat.

Repelente cu ultrasunete

Mirosul nu este singurul simț pe care îl folosesc șoarecii - au și un auz acut.

Unii oameni au obiceiul de a folosi repelente cu ultrasunete care eliberează sunete la o frecvență pe care oamenii nu o pot auzi.

Pe lângă etanșarea punctelor de intrare, asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt bine montate și închise - mai ales iarna.

Șoarecii sunt foarte buni cățărători și pot trece prin spații foarte mici, așa că este foarte eficient să consolidați aceste puncte de intrare ca o barieră, notează thespruce.ro.

