6 tendințe în design interior care vor defini anul 2026

Spații închise

Conceptul de apartament deschis a devenit standard pentru majoritatea caselor noi, în urmă cu peste un deceniu. Totuși, în timpul pandemiei, viața s-a schimbat dramatic, iar mulți oameni au devenit frustrați de acest tip de amenajare.

Deși închiderea unui plan deschis nu este de obicei o opțiune, vedem aceste tipuri de case funcționând puțin diferit în zilele noastre. Conceptul de viață deschis nu dispare, dar evoluează. Observăm o revenire la camere cu funcții mai clare: zone de luat masa care se simt distinct, bucătării cu propria identitate și camere de zi confortabile care se pot închide.

Dacă locuința ta actuală are un plan deschis dar vrei puțină definiție și intimitate în spațiul tău, asta nu înseamnă că trebuie să te muți sau să cheltui o avere renovând. Folosește lucrări personalizate de tâmplărie, tratamente de tavan sau mutarea mobilierului pentru a crea diviziuni subtile. Chiar și o schimbare a iluminării poate face ca un spațiu să pară mai distinct.

Bunăstare acasă

Ca societate, am început să gravităm spre o abordare mai holistică a sănătății, mai ales de la creșterea numărului de săli de sport acasă, în 2020. Acest lucru se reflectă acum prin popularitatea facilităților suplimentare pentru casă, cum ar fi spațiile de wellness. Cea mai tare tendință în materie de casă în 2026 se va concentra pe crearea de medii de wellness acasă, sanctuare concepute pentru a întineri mintea, corpul și sufletul.

Designerul a împărtășit că, în anul următor, aceste spații vor avea o varietate de caracteristici remarcabile, inclusiv elemente multisenzoriale, cum ar fi saune cu infraroșu complet, camere de sunet pentru meditație și spa-uri cu imersiune. Scopul este de a adapta spațiul la stilul tău de viață, ceea ce poate fi la fel de simplu ca transformarea unui dulap într-o zonă de meditație și utilizarea de materiale plăcute din punct de vedere estetic care angajează toate simțurile.

Iluminat modular

Iluminatul modular va fi la mare căutare în 2026. Transformă funcționalitatea în joc - vor exista atât de multe nuanțe care se combină și forme adaptabile, încât iluminatul se bazează mai puțin pe necesitate și mai mult pe nuanță. Este un iluminat care se adaptează stării tale de spirit, dovedind că practicitatea poate fi colorată, interschimbabilă și distractivă.

Iluminatul modular este o idee inteligentă deoarece poți cumpăra o lampă sau o aplică, apoi să schimbi abajurul în funcție de sezon, de cină sau pur și simplu pentru că vrei să diversifici puțin lucrurile.

Integrare tehnologică ascunsă

Tehnologia casei inteligente va rămâne esențială în 2026 dar zilele în care vedeam aceste lucruri au apus. Sunt preferate sistemele ascunse care susțin frumusețea și confortul, cum ar fi difuzoarele ascunse, proiectoarele cu distanță scurtă de proiecție și iluminatul integrat.

Deși cu toții apreciem și ne bucurăm de beneficiile tehnologiei, în trecut aceasta se simțea ca o alegere între estetică și confort. Astăzi lucrurile stau diferit. Tehnologia discretă creează spații care se simt din nou umane, funcționale, dar silențioase din punct de vedere vizual, susținând ușurința și frumusețea.

Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l aveți în vedere dacă renovați sau reîmprospătați un spațiu. Ascundeți difuzoarele, proiectoarele și cablurile în interiorul unor lucrări personalizate de tâmplărie sau detalii arhitecturale și investiți în sisteme care prioritizează designul la fel de mult ca performanța.

Nuanțe de roșu

Roșul este adesea trecut cu vederea în favoarea albastrului sau verdelui (culorile preferate de toată lumea), dar are un moment de glorie. Aceste nuanțe sunt menite să învăluie și să acopere un spațiu, mai degrabă decât să se retragă în fundal.

Dar nu toate nuanțele de roșu vor fi în tendințe. Tonurile de maro și merlot care sunt profunde, închise și melancolice vor domni în fața roșului primar, mai strălucitor.

Poți alege un spațiu mi, cum ar fi o ttoaletă sau un birou de acasă. Dacă nu ești pregătit pentru acel nivel de angajament, începe cu accente mai mici, cum ar fi o pernă decorativă sau o pătură pentru a introduce culoarea treptat.

Forme moi, curbate

Formele moi vor fi foarte populare în 2026. În general, mobilierul devine atât mai jucăuș, cât și mai versatil. Trecerea către forme mai moi, mai sculpturale se manifestă pe canapele, mese de dining și măsuțe laterale, ceea ce adaugă mișcare și calm vizual unui spațiu.

Acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunți la toate piesele de mobilier standard cu margini dure. Este mai degrabă o schimbare subtilă. Introdu forme curbate sau rotunjite pentru o canapea, o oglindă sau o măsuță laterală pentru a atenua fluxul camerei, potrivit realsimple.com.