Cât trebuie să arate termometrul din frigider pe timp de vară. Mulți români fac această greșeală

Totuși, specialiștii spun că schimbarea temperaturii în frigider doar pentru că a venit vara nu este necesară în cazul aparatelor moderne. Dacă acesta funcționează constant, dar alimentele nu sunt suficient de reci, problema poate fi legată mai degrabă de întreținere decât de setarea temperaturii.

Ce temperatură trebuie să fie în frigider?

Temperatura recomandată în frigider este de aproximativ 3°C, iar aceasta ar trebui menținută pe tot parcursul anului. Pentru siguranța alimentelor, temperatura nu ar trebui să depășească 4°C deoarece la valori mai ridicate bacteriile se pot multiplica rapid.

O setare de aproximativ 3°C permite frigiderului să păstreze alimentele reci fără riscul ca acestea să înghețe. La temperaturi apropiate de 0°C pot apărea cristale de gheață pe unele produse.

În cazul frigiderelor moderne, temperatura poate fi verificată direct pe afișajul digital. Pentru modelele mai vechi, care folosesc un selector numerotat, un termometru de frigider este cea mai sigură metodă pentru a verifica dacă aparatul răcește corespunzător.

Cum verifici dacă frigiderul menține temperatura potrivită

Dacă frigiderul pare că nu mai face față căldurii de afară, temperatura trebuie verificată înainte de a modifica setările.

O metodă simplă este folosirea a două termometre: unul așezat pe raftul de sus și altul pe raftul de jos. După câteva ore, temperaturile afișate pot indica dacă există zone care nu se răcesc suficient.

La modelele cu reglaj manual, schimbarea trebuie făcută treptat. Ajustează temperatura cu o singură treaptă și verifică rezultatul după aproximativ 24 de ore.

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Trucuri pentru ca frigiderul să rămână rece vara

Pe lângă temperatura corectă, câteva obiceiuri simple pot ajuta frigiderul să funcționeze mai eficient:

Nu lăsa ușa frigiderului deschisă mult timp atunci când cauți ceva de mâncare. Aerul cald pătrunde rapid în interior și obligă aparatul să muncească mai mult.

Nu supraîncărca frigiderul, dar nici nu îl lăsa complet gol. Produsele reci ajută la menținerea temperaturii constante.

Dacă frigiderul este aproape gol, poți introduce recipiente cu apă pentru a contribui la stabilizarea temperaturii.

Nu bloca gurile de ventilație din interior cu alimente sau recipiente.

Lasă mâncarea gătită să se răcească înainte să o pui în frigider.

În cazul unei pene de curent, evită să deschizi ușa frigiderului pentru a păstra aerul rece cât mai mult timp.

Întreținerea frigiderului

Un frigider care nu răcește suficient poate avea nevoie de curățare sau verificare. Praful acumulat pe serpentine poate reduce eficiența aparatului, iar garniturile deteriorate ale ușii pot permite pierderea aerului rece.

Curățarea periodică a garniturilor și verificarea etanșeității ușii pot ajuta frigiderul să consume mai puțină energie și să mențină temperatura optimă chiar și în perioadele caniculare.

Astfel, vara nu este nevoie să setezi automat frigiderul la o temperatură mai scăzută. Cel mai important este să menții o temperatură constantă, să limitezi pierderile de aer rece și să te asiguri că aparatul funcționează corect, notează southernliving.com.