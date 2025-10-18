Crizanteme uriașe, fără chimicale? Secretul e în sarea Epson!

Dacă ai observat că tufele tale de mums (crizanteme) nu mai înfloresc la fel de spectaculos ca altădată, s-ar putea să fi auzit sfatul popular: „Adaugă puțină sare Epsom în sol și vor înflori din nou.” Dar funcționează cu adevărat?

Experții spun că sarea Epsom poate fi un aliat bun pentru crizanteme, dar doar în anumite condiții — iar în altele, poate face mai mult rău decât bine.

Ce face sarea Epsom pentru plante

Sarea Epsom (numită și sulfat de magneziu) conține magneziu și sulf, două minerale esențiale pentru creșterea și înflorirea crizantemelor.

„Aplicată corect, sarea Epsom ajută plantele să absoarbă mai bine nutrienții, să aibă tulpini mai înalte și flori mai mari,” explică Sarah Larkin, proprietara fermei ecologice Yolo Roots Eco Farm.

Magneziul stimulează formarea clorofilei, contribuind la o culoare mai intensă a frunzelor și la o fotosinteză mai eficientă. Sulful, la rândul lui, îmbunătățește rezistența plantei și susține dezvoltarea rădăcinilor.

Totuși, efectele benefice apar doar dacă solul este sărac în magneziu. În solurile deja bogate, adăugarea de sare Epsom poate duce la deshidratarea și slăbirea plantei. De aceea, specialiștii recomandă testarea solului înainte de aplicare.

Cum se folosește corect sarea Epsom pentru crizanteme

Există două metode simple: aplicare diluată și aplicare directă.

1. Aplicare diluată (cea mai eficientă)

Dizolvă 1 lingură de sare Epsom la 4 litri de apă .

Udă solul la baza plantei, evitând florile.

Poți pulveriza ușor și frunzele pentru o hrănire foliară rapidă.

Această metodă permite absorbția rapidă a magneziului și oferă rezultate vizibile în câteva zile, potrivit expertei.

2. Aplicare uscată (eliberare lentă)

Presară aproximativ o lingură de sare Epsom în jurul bazei tufei.

Udă bine după aplicare.

Nutrienții se vor elibera treptat, pe măsură ce solul absoarbe umezeala.

Pentru plantele mari, cantitatea poate fi mărită ușor, dar fără exces.

Alte metode naturale de a stimula înflorirea

Dacă testele arată că solul are deja suficient magneziu, există alternative mai potrivite pentru a încuraja înflorirea crizantemelor:

Emulsie de pește + extract de alge

O combinație excelentă pentru plantele care au nevoie de azot, fosfor și potasiu.

„Cel mai bun stimulent pentru înflorirea crizantemelor este un amestec de emulsie de pește cu extract de alge aplicat foliar,” explică Jessica Hall, director operațional la Harmony Harvest Farm.

Atenție, însă — aplicată prea târziu în sezon, această soluție poate duce la tulpini fragile și o perioadă de înflorire mai scurtă.

Fertilizatori pentru flori („bloom boosters”)

Dacă preferi o variantă simplă și echilibrată, alege un fertilizator gata preparat, special pentru flori de sezon, disponibil în formule organice sau sintetice.

Când să NU folosești sarea Epsom

Dacă solul este deja bogat în magneziu ;

Dacă plantele prezintă semne de arsură pe frunze sau solul este prea uscat;

În cazul crizantemelor tinere, abia plantate — pot fi sensibile la concentrația de minerale.

Sarea Epsom poate fi un supliment valoros pentru tufele de crizanteme, dar doar în solurile care au cu adevărat nevoie de magneziu.

Folosită corect, poate stimula tulpini mai puternice, frunziș sănătos și flori mai bogate. Folosită greșit, însă, poate deshidrata planta și compromite întreaga înflorire.

Înainte să o aplici, testează solul, urmează dozele corecte și bucură-te de un spectacol de culoare în grădină toamna aceasta. ????