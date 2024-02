Cum să cureți canapeaua cu ingrediente naturale

Cu toate acestea, atunci când trebuie să-ți cureți canapeaua, nu vrei să folosești orice detergent. În loc să apelezi la produse pe bază de substanțe chimice, află că există câteva opțiuni naturale grozave care îi vor oferi canapelei tale din piele o strălucire frumoasă și împrospătare.

Ingrediente precum amidonul de porumb, oțetul și uleiul de in sunt curate, lăsând intacte uleiurile naturale ale pielii.

Oțetul alb și apa pot ucide bacteriile

Pe măsură ce rte așezi și te întinzi pe canapeaua din piele, bacteriile se pot acumula la suprafață. Cu toate acestea, utilizarea oțetului alb diluat în apă va ajuta la uciderea lor. Înainte de a-l folosi, diluează-l amestecând o cană de apă și oțet într-o sticlă cu pulverizator. Ia o cârpă albă curată și umezește-o cu soluția respectivă. Ai grijă să nu uzi prea mult pielea pentru că va lăsa urme. Testează înainte ântr-un colț al canapelei. Apoi folosește cârpa umedă pentru a șterge cu grijă restul canapelei din piele într-o mișcare circulară pentru a scăpa de murdărie, pete de apă și microbi. Când ai terminat, fii atent dacă au mai rămas pete și curăță din nou dacă le observi. Cu o a doua cârpă uscată șterge canapeaua pentru a îndepărta orice umezeală rămasă.

Acidul acetic, care se găsește în oțet, permite soluției să curețe și așa scapi de bacterii. Societatea Americană pentru Microbiologie a transmis în 2014 că oțetul a anihilatde tipurile de bacterii care provoacă tuberculoza. De asemenea, esteexcelent pentru a scăpa de alte tipuri de viruși și germeni.

Alcoolul denaturat poate ajuta la eliminarea mucegaiului

Alcoolul denaturat este un produs de curățare puternic care funcționează bine pe anumite probleme ale canapelelor din piele, cum ar fi petele de cerneală și mucegaiul. Adaugă alcool denaturat pe un prosop curat și moale sau într-o minge de bumbac și freacă încet alcoolul. După 2-3 minute lasă-l să se usuce. Acest lucru îndepărtează petele sau mucegaiul fără a umezi pielea. Poate fi necesar să repeți operațiunea din nou pentru pete care nu au dispărut sau pentru creșterea mai încăpățânată a mucegaiului. Însă poate decolora unele țesături și coloranți, așa că testează-l mai întâi într-o zonă mică, ascunsă, pentru a te asigura că pielea nu se decolorează.

Alcoolul denaturat este un solvent, motiv pentru care curăță atât de bine canapeaua din piele. Punerea acestuia pe petele de cerneală descompune substanțele chimice din cerneală. Când este folosit pe mucegai, ucide sporii ca un dezinfectant și, de asemenea, oprește răspândirea. Deoarece se evaporă rapid, există mai puține șanse ca apa să deterioreze canapeaua. Curăță și igienizează suprafața pentru a o face mai sănătoasă.

Săpunul de Castilia poate îndepărta murdăria

Amestecă cateva picaturi de săpun de Castilla cu apă intr-un vas pentru a obtine o curatare eficienta, dar delicata, pe canapeaua ta din piele. Diluarea săpunului asigură că este suficient de blând pentru a fi folosit pe piele fără deteriorare. Luați o cârpă moale și curată și scufund-o în bol, stoarce excesul de lichid și șterge canapeaua cu mișcări circulare. Asigură-te doar că nu freci prea tare. Fii conștient de faptul că acest săpun poate lăsa un reziduu ușor și clătește canapeaua cu o cârpă curată și umedă, după ce ai terminat, pentru a îndepărta orice urmă de săpun.

Sapunul de Castilia este o alegere bună ca agent de curățare pentru piele datorită formulei sale naturale. Este fabricat din uleiuri vegetale, permițându-i să curețe fără a utiliza substanțe chimice pe care le conțin mulți agenți de curățare tradiționali. Baza naturală asigură că este foarte blândă cu pielea, păstrând uleiurile naturale și aspectul. Săpunul de Castilia este potrivit și pentru piele deoarece o menține moale și o împiedică să crape când se usucă. De asemenea, săpunul este ecologic..

Amidonul de porumb poate ajuta la curățarea petelor

Amidonul de porumb este un remediu natural excelent pentru a îndepărta petele vărsate de pe canapeaua din piele. Presară amidon de porumb peste zona afectată, asigurându-te că acoperi întreaga pată. Lasă-l pe pată timp de câteva ore sau chiar peste noapte pentru a abrosrbi uleiul sau grăsimea din canapea. După câteva ore, șterge cu o perie moale sau o cârpă uscată și curată, și șterge pudra de pe suprafața pielii. Poate fi necesar să repeți acest lucru pentru petele încăpățânate și funcționează cel mai bine atunci când îl utilizezipe pete proaspete deoarece va absorbi petele înainte ca acestea să se infiltreze în piele.

Amidonul de porumb funcționează bine pentru canapele din piele deoarece nu are nevoie de apă pentru a funcționa. Moleculele din amidonul de porumb sunt absorbante în mod natural, ceea ce le face grozave pentru a elimina petele de pe suprafața pielii. Lasă uleiurile naturale în piele și împiedică apa să o păteze. Această abordare va proteja aspectul și durata de viață a canapelei tale din piele și este o modalitate ușoară și ecologică de a curăța scurgerile de zi cu zi. Având în vedere echilibrul delicat al curățării și întreținerii pielii, amidonul de porumb oferă o modalitate blândă, dar eficientă de a păstra calitatea și aspectul materialului.

Soluție blândă de săpun natural pentru a curăța nisipul de suprafață

O modalitate practică și blândă de a curăța totul, de la oglinzi la suprafețe din piele, este să faci o soluție de apă și săpun natural, cum ar fi glicerina fără parfum. Într-un un castron cu apă caldă dizolvă puțin săpun pentru a face spumă. Ia o cârpă curată și moale și înmoaie-o în apă, storcați-o astfel încât să fie umedă, și șterge canapeaua din piele, cu mișcări circulare. Nu înmuia cârpa deoarece poate lăsa urme de apă pe suprafața pielii. Când ai terminat, șterge canapea cu o a doua cârpă umedă și curată, pentru a te asigura că nu mai rămâne niciun reziduu care se va usca într-o peliculă urâtă.

Acest săpun blând, natural, îți permite să cureți canapeaua din piele fără a apela la produse încărcate cu substanțe chimice care elimină uleiurile naturale. Săpunul pe bază de glicerină este foarte blând și asigură că pielea rămâne suplă și moale. Este o modalitate excelentă de a intra într-o rutină de curățare mai ecologică, ajutând în același timp mobila din piele să reziste mai mult. Ca bonus, deoarece pielea păstrează conținutul de ulei natural, ajută la reducerea uzurii din cauza utilizării zilnice.

Pudra de talc poate absorbi petele uscate

Pudra de talc, cunoscută și sub denumirea de pudră pentru copii, este o modalitate blândă, dar eficientă de a scăpa de petele uscate de pe canapeaua ta din piele. Pentru a îndepărta petele, presară un strat subțire și uniform chiar deasupra locului, asigurându-te că acoperi totul, apoi folosește o cârpă albă moale pentru a o freca. Las-o peste noapte, astfel încât pudra să aibă timp să funcționeze. Curăță încet pudra de talc de pe canapea a doua zi cu o perie moale. Pulberea ar trebui să îndepărteze pata, dar dacă nu o face, repetă operațiunea.

Pudra de talc funcționează pentru a curăța suprafețele din piele datorită capacității sale de a absorbi uleiul sau grăsimea. Pulberea este măcinată foarte fin, lăsând-o să intre în porii pielii și scoțând încet pata. Face acest lucru fără a deteriora suprafața canapelei din piele și fără a fi nevoie să utilizezi alte substanțe chimice dure pentru a o activa.

Pasta de dinți albă, fără gel, poate elimina zgârieturile minore

Pasta de dinți albă, fără gel, este o alegere bună pentru îndepărtarea delicată și eficientă a zgârieturilor și a urmelor minore de pe canapeaua ta din piele. Mai întâi, pune o cantitate de pastă de dinți de mărimea unui bob de mazăre pe o cârpă curată și uscată. Evită să folosești prea mult pentru că va face mizerie. Într-o mișcare circulară, freacă ușor cârpa peste zona de pe canapea, care este zgâriată sau marcată. Această agitație ușoară va ridica încet pata de pe piele. Totuși, nu apăsa prea tare; ar putea deteriora suprafața pielii și poate crea o pată mai deschisă. După tratarea zgârieturilor, ia o cârpă umedă, șterge orice reziduu și vezi dacă zgârietura a dispărut. Dacă nu, s-ar putea să trebuiască să repeți, având grijă să nu deteriorezi pielea.

Motivul pentru care o pastă de dinți albă fără gel funcționează pentru a curăța pielea se datorează abraziunii ușoare pe care o oferă. Acest lucru îți permite să-l utilizezi pentru a elimina urme minore și zgârieturi care afectează aspectul canapelei. Spre deosebire de agenții puternici pe bază de substanțe chimice care pot îndepărta uleiurile naturale sau pot deteriora finisajul, pasta de dinți curăță eficient fără a compromite integritatea pielii. Componentele abrazive ale pastei de dinți sunt atât de fine încât pot îndepărta urme și zgârieturi fără a zgâria canapeaua.

Apă caldă și o cârpă moale pentru a scăpa de murdărie

O cârpă moale și apă caldă vor curăța canapeaua din piele. Asigură-te că apa este caldă înainte de a începe și evităsă folosești apă fierbinte deoarece ar putea deteriora suprafața pielii. Udă cârpa cu apă caldă și stoarce-o astfel încât să fie umedă. Șterge cu grijă cârpa peste suprafața pielii, acordând o atenție deosebită zonelor în care vezi murdărie sau urme. Apoi, este timpul să lustruiești pielea pentru a elimina orice urmă de apă. Ia o cârpă curată și uscată. Este ușor să cureți canapeaua, dar ai grijă să nu uzi prea mult materialul, altfel se va păta.

Pielea este un material delicat, dar durabil, care are nevoie de îngrijire minimă pentru a-l păstra frumos. Când folosești corect apă caldă, te ajută să scapi de murdăria de suprafață și de petele minore fără metode de curățare abrazive. Această abordare ajutăcanapeaua să-și păstreze uleiurile naturale, prevenind crăparea sau uscarea acesteia.

Uleiul de in poate reda flexibilitatea pielii

Poți folosi ulei de in pe podele pentru a le curăța și proteja, și același lucru se poate spune despre piele. Alcătuiește un balsam pentru piele de casă amestecând oțet alb cu ulei de in într-un raport de 1:1. Folosind o cârpă curată și moale, aplică un strat ușor pe canapeaua din piele, având grijă să nu suprasaturezi niciun loc anume. După ce o aplici, cu o a doua cârpă curată, lustruiește pielea pentru a obține o strălucire naturală și întinde amestecul uniform pe suprafață. Cu toate acestea, testează o zonă mică și aplică ușor, altfel uleiul de in poate face pielea mai închisă la culoare. Testarea înainte de a trece peste toată canapeaua asigură că nu schimbă aspectul pielii.

Combinarea oțetului cu uleiul de in oferă mai multe beneficii pentru canapeaua ta. În primul rând, uleiul de in se va intra adânc în piele pentru a ajuta la restabilirea flexibilității sale naturale și pentru a preveni ca aceasta să devină casantă și să crape. Uleiul de in va înlocui uleiurile naturale pierdute de canapea din cauza expunerii și uzurii. Oțetul ajută la curățarea pielii, eliminând murdăria și murdăria.

Glicerina vegetală ajută la menținerea umidității

Aplicarea de glicerină vegetală pe canapeaua ta din piele o va menține moale și în stare bună. Pentru a face acest lucru, pune puțin pe o cârpă curată și moale și șterge ușor canapeaua într-o mișcare circulară. Scopul este de a adăuga un strat subțire, uniform, care pătrunde în piele. După aplicare, lasă-l să acționeze câteva minute, apoi lustruiește suprafața cu o cârpă curată pentru a obține un finisaj moale și neted. Însă aplicarea prea multă simultan poate supracondiționa pielea și o poate face să se simtă lipicioasă, ceea ce poate permite aderarea murdăriei și prafului.

Ajută să folosești glicerină vegetală pe canapeaua ta din piele, deoarece este un umectant, ceea ce înseamnă că trage umezeala din aer. Așadar, este o modalitate excelentă de a-ți menține canapeaua în formă, mai ales dacă locuiești într-o zonă cu un climat uscat. Glicerina vegetală vă menține canapeaua moale și flexibilă prin blocarea umidității. De asemenea, ajută pielea să rămână mai flexibilă și mai luxoasă.

Uleiul de cocos poate hidrata pielea

Înainte de a folosi ulei de cocos pentru a hidrata canapeaua, curăț-o și asigură-te că este uscată. Pune puțin ulei de cocos pe o cârpă curată. Folosind o mișcare circulară, freacă ușor canapeaua. Când termini întreaga canapea, lasă uleiul să se înmoaie în piele, apoi ia o a doua cârpă și lustruiește pielea pentru a scăpa de orice exces de ulei și pentru a o face să strălucească. Cu toate acestea, chiar dacă uleiul de cocos poate face ca mobilierul din piele să pară nou, poate întuneca și unele tipuri de piele. Deci, testează mai întâi o zonă mică pentru a vedea cum reacționează la contactul cu canapeaua.

Uleiul de cocos oferă proprietăți naturale de hidratare, așa că funcționează bine cu pielea, care are nevoie de hidratare regulată pentru a împiedica crăparea acesteia. Conținutul de acizi grași al uleiului îi conferă umiditatea necesară pentru a menține pielea suplă. Uleiul se scufundă în piele și reface umiditatea fără a lăsa o senzație grasă, atâta timp cât aplici un strat uniform și ștergi excesul. De asemenea, acest ulei lasa un miros foarte usor, dar placut, fara parfumuri artificiale. În cele din urmă, stratul protector pe care îl obține canapeaua ta din ulei oferă și o anumită rezistență împotriva uzurii și pătării, prelungind durata de viață a canapelei.

Ceara de albine acționează pentru a respinge apa

Ceara de albine este o modalitate naturală și eficientă de a îngriji canapeaua ta din piele. Începe prin a topi ușor o cantitate mică de ceară de albine și folosește o cârpă moale care să se întindă pe suprafața canapelei. Odată ce ai terminat, lasă ceara de albine să se răcească și să se scufunde în piele înainte de a lua o altă cârpă și de a lustrui canapeaua pentru a obține o strălucire plăcută. Asigură-te că ceara de albine se absoarbe în piele. Dacă adaugi prea multă ceară de albine sau nu o lustruiești, canapeaua se poate simți lipicioasă sau poate avea o acumulare care atrage murdăria și praful. Pentru a preveni acest lucru, aplică ceara de albine în straturi subțiri. Acest lucru va ajuta la obținerea unui finisaj protector fără a compromite aspectul sau senzația canapelei din piele.

Ceara de albine acționează ca un protector natural, creând pe suprafața pielii o barieră care respinge apa și împiedică apariția petelor. Această barieră protejează și împotriva uzurii de zi cu zi, ajutând la menținerea aspectului pielii în timp. Ceara de albine hrănește pielea, oferind umiditate esențială pentru a preveni uscarea și crăparea. Compoziția sa naturală o face o alternativă mai sigură la produsele pe bază de substanțe chimice, potrivit housedigest.com.