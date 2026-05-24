Cum să cureți corect cuptorul cu microunde? Metoda simplă recomandată de experți

Depunerile pot bloca orificiile de ventilație sau pot afecta senzorii, ceea ce duce la încălzire neuniformă și uzură prematură. Din acest motiv, curățarea regulată este esențială.

Cât de des trebuie curățat

Frecvența utilizării influențează direct ritmul de igienizare, însă experții recomandă o rutină clară:

ștergere rapidă după fiecare utilizare, pentru îndepărtarea stropilor;

curățare săptămânală a interiorului;

igienizare mai profundă o dată pe lună sau ori de câte ori apar mirosuri sau murdărie vizibilă.

Ce trebuie evitat la curățare

Specialiștii avertizează că nu toate metodele de curățare sunt sigure pentru acest tip de aparat. Sunt contraindicate:

bureții abrazivi;

ustensilele metalice;

înălbitorul și amoniacul;

soluțiile de curățare agresive pentru cuptoare.

Acestea pot deteriora suprafața interioară, pot produce zgârieturi fine în care se adună bacterii și pot favoriza apariția ruginii.

Soluții simple și accesibile

Pentru curățarea eficientă a cuptorului cu microunde nu sunt necesare produse speciale. Cele mai utilizate soluții sunt:

bicarbonatul de sodiu;

oțetul alb;

apa fierbinte (sub formă de abur).

Aburul ajută la înmuierea depunerilor, facilitând îndepărtarea murdăriei fără frecare intensă.

Metoda de curățare cu bicarbonat de sodiu

Una dintre cele mai frecvente metode presupune folosirea unei soluții simple:

Un bol cu apă și bicarbonat de sodiu se încălzește în cuptorul cu microunde timp de câteva minute, până când se formează abur. Vasul se lasă apoi în interior câteva minute, cu ușa închisă, pentru ca depunerile să se înmoaie.

Ulterior, interiorul se șterge cu o lavetă moale, inclusiv pereții, ușa și panoul de comandă. Tava de sticlă se spală separat cu apă caldă și detergent de vase.

Curățare cu bicarbonat și oțet

O altă variantă combină bicarbonatul de sodiu cu oțetul alb. Amestecul este încălzit pentru a genera abur, iar ulterior suprafețele sunt șterse după înmuierea murdăriei.

În cazul petelor persistente, soluția poate fi aplicată direct pe zonele afectate, unde reacția de efervescență ajută la desprinderea depunerilor.

Sfaturi pentru menținerea curățeniei mai mult timp

Experții recomandă câteva obiceiuri simple care reduc semnificativ murdărirea aparatului:

acoperirea alimentelor în timpul încălzirii;

ștergerea imediată a stropilor după utilizare;

lăsarea ușii deschise după gătirea alimentelor cu miros puternic;

curățarea regulată a platoului rotativ.

De asemenea, unele componente pot fi spălate în mașina de spălat vase, ceea ce simplifică întreținerea.

Îndepărtarea mirosurilor neplăcute

Pentru eliminarea mirosurilor persistente, bicarbonatul de sodiu poate fi lăsat în interiorul cuptorului peste noapte, într-un recipient deschis. Acesta absoarbe mirosurile, lăsând aparatul mai proaspăt pentru utilizările următoare.

Prin respectarea acestor pași simpli, cuptorul cu microunde poate rămâne curat, igienic și funcțional pentru o perioadă mai îndelungată, potrivit southernliving.com.