Cum să înmulțești bambusul norocos acasă

Dacă vă place bambusul norocos și doriți mai multe plante în jurul casei sau în grădină, puteți face acest lucru prin propagare. Înmulțirea este o tehnică de grădinărit care implică luarea de butași de la o plantă-mamă și fie transplantarea lor în sol, fie creșterea lor în apă pentru a forma plante noi.

Când se înmulțește bambusul norocos în interior

Înmulțirea bambusului norocos depinde de locul în care este cultivat - în interior sau în exterior.

Ca plantă de apartament, majoritatea plantelor tropicale pot fi propagate pe tot parcursul anului atunci când sunt cultivate în interior sau într-o seră. Poți să cultivi bambusul pe terasă sau plantat în aer liber, iar cel mai bine este să aștepți până primăvara sau vara pentru a lua butași pentru propagare.

Cum se înmulțește bambusul norocos în sol

Înmulțirea bambusului norocos în sol este o metodă comună și fiabilă. Se realizează prin îndepărtarea tulpinilor de la plantă și plantarea lor într-un amestec de ghiveci bine drenat.

-Folosind foarfece ascuțite și curate, tăiați o tulpină din vârful plantei, lungă de 10 până la 15 cm.

-Îndepărtați frunzele de pe cele două treimi inferioare ale tulpinii.

-Umeziți partea inferioară a butașului și înmuiați-o într-un hormon de înrădăcinare, acoperind partea inferioară a tulpinii. Acest lucru ajută la încurajarea dezvoltării rădăcinilor.

-Umpleți un recipient cu pământ de ghiveci bine drenat. Amestecurile care includ perlit sunt deosebit de utile pentru drenaj, spune Bunting.

-Creați o gaură pilot în sol și introduceți butașul la o adâncime de aproximativ 5 cm.

-Tapetați ușor pământul în jurul bazei pentru a vă asigura că butașul este fixat.

-Mențineți solul umed, dar nu îmbibat cu apă, și plasați butașul într-o zonă care primește lumină solară indirectă. Rădăcinile se vor forma în aproximativ trei până la patru săptămâni.

-Tragerea ușoară de butaș după câteva săptămâni poate ajuta la determinarea dacă s-au format rădăcini-.

Cum se înmulțește bambusul norocos în apă

Una dintre cele mai rapide modalități de a propaga bambusul norocos este să luați butași de tulpină și să îi puneți într-un borcan cu apă. Odată ce rădăcinile sunt bine stabilite, puteți muta planta din borcanul de sticlă sau vază într-un recipient cu pământ de ghiveci bine drenat.

-Folosind foarfece ascuțite și curate, tăiați o tulpină din vârful plantei, lungă de 7,5 până la 12,5 cm.

-Îndepărtați frunzele din cele două treimi inferioare ale tulpinii. Umpleți un borcan puțin adânc pe jumătate cu apă distilată sau îmbuteliată, deoarece apa de la robinet conține clor care poate deteriora butașii.

-Adăugați un strat de pietriș de mazăre pe fundul recipientului.

-Așezați butașul în borcan, poziționând 2,5-5 cm din tulpină în siguranță în pietriș.

-Schimbați apa periodic pentru a o menține curată.

Rădăcinile ar trebui să înceapă să se dezvolte în două până la patru săptămâni. Odată ce rădăcinile sunt bine stabilite, butașii pot fi scoși cu grijă din borcan și transplantați în ghivece de 10 cm folosind pământ standard pentru ghiveci.

Cum să îngrijiți butașii de bambus norocos

După propagarea butașilor, așezați-i într-un loc care primește lumină solară puternică dar indirectă. Dacă ați transplantat butașii în ghiveci în pământ, păstrați-l umed, dar nu îmbibat cu apă. Dacă plasați butașii în apă, înlocuiți apa la fiecare câteva zile pentru a preveni înmulțirea bacteriilor.

Odată ce butașii au format rădăcini suficient de lungi, îi puteți transplanta în ghivece de 10 cm folosind pământ de ghiveci bine drenat. Folosiți o furculiță sau un creion pentru a afâna cu grijă pământul și a scoate butașii. Pe măsură ce plantele se maturizează, udați-i regulat, permițând solului să se usuce ușor între udări.Acest lucru ajută la prevenirea udării excesive și încurajează dezvoltarea sănătoasă a rădăcinilor, notează marthastewart.com.