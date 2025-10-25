Cum pregătești planta de hibiscus pentru iarnă. Ajut-o să înflorească anul viitor

Atât plantele de hibiscus rezistente, cât și cele tropicale au nevoie de îngrijire specială în toamnă pentru a supraviețui iernii, dar depinde de hibiscusul pe care îl cultivi.

Iarna, hibiscusul rezistent poate rămâne afară, cu câteva precauții, pentru a împiedica vremea dură să-l afecteze, în timp ce hibiscusul tropical ar trebui să stea în interior. Iernarea hibiscusului este cheia unor plante sănătoase în sezonul următor. Iată cum să-l pregătești pentru frig.

Cum afli tipul de hibiscus

Modul de pregătire a hibiscusului pentru iarnă depinde de tipul pe care îl cultivi: rezistent sau tropical.

Hibiscusul rezistent

Este cunoscut pentru florile sale de mărimea unei farfurii, cu petale încrețite. Poate rezista la temperaturi extrem de scăzute. Acesta va muri iarna și va reapărea primăvara. Printre tipurile populare sunt Scarlet Rose Mallow și Texas Star. Chiar dacă tipurile rezistente tolerează frigul, acestea beneficiază de protecție pe timp de iarnă.

Hibiscusul tropical

Are flori dramatice în formă de trompetă și prosperă pe vreme caldă. Nu tolerează înghețul, așa că în multe zone sunt cultivate ca plante anuale. Cultivate în climate mai calde, sunt plante perene care intră în stare latentă iarna. Frunzele se îngălbenesc, florile cad, iar planta se oprește din creștere, dar revine la viață primăvara. Acestea pot fi iernate în interior.

Cum pregătești hibiscusul rezistent pentru iarnă

În zonele cu temperaturi blânde de iarnă, hibiscusul rezistent poate prospera pe tot parcursul sezonului. În locațiile care înregistrează temperaturi sub zero grade în timpul iernii, hibiscusul va avea nevoie de îngrijire suplimentar, deoarece intră în stare latentă în timpul lunilor de iarnă.

Pentru a pregăti hibiscusul rezistent pentru iarnă, tăiați tulpinile plantei la câțiva centimetri deasupra nivelului solului odată ce frunzișul începe să se ofilească. Întindeți un strat de paie sau mulci în jurul bazei plantei pentru a o proteja de înghețuri prelungite. Înfășurați-o cu pânză de sac sau o prelată pentru a o proteja de vânturile reci în timpul perioadelor reci. Hibiscusul rezistent în ghiveci poate fi iernat în interior și păstrat la 13°C, cu trei ore de lumină solară directă pe zi.

Cum să pregătești hibiscusul tropical pentru iarnă

Hibiscusul tropical se va stinge când vine vremea rece, dar îl poți aduce în interior pentru a-i prelungi viața în sezonul următor. Poți săpa hibiscus crescut în pământ sau să aduci plante în ghiveci în interior. Dacă hibiscusul tău crește în pământ, săpă-l toamna înainte ca temperaturile să scadă și pulverizează-l cu apă pentru a elimina orice dăunători, astfel încât să nu-l aduci în interior pentru a infecta alte plante de apartament. Dacă observi acarieni sau afide, tratează-i cu ulei de neem. Pune hibiscusul într-un ghiveci umplut cu amestec acid de ghiveci.

Adu plantele de hibiscus în ghiveci în interior înainte de primul îngheț și tratează-le ca plante de apartament de iarnă. Va trebui să oferi cel puțin 6 ore de lumină solară directă și strălucitoare și udări frecvente și superficiale pentru a menține uscată prima parte a solului și a-l împiedica să se confrunte cu căldura din interior. Un umidificator sau un pulverizator pot ajuta, de asemenea, dacă aerul este uscat.

Pentru a îngriji o plantă latentă în timpul iernii, depozitează hibiscusul într-un garaj sau o magazie întunecată și neîncălzită, unde temperaturile rămân peste zero grade. Nu este nevoie să fertilizați plantele latente în timpul iernii și puteți îndepărta orice muguri care se formează pentru a întârzia înflorirea. Udați pentru a împiedica uscarea completă a solului.

Mutați plantele de hibiscus afară primăvara, odată ce amenințarea de îngheț a trecut și temperaturile sunt constant peste 10°C, notează southernliving.com.