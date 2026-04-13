Cum previi petele și calcarul pe chiuveta din granit

În loc să apelezi la produse agresive, care pot deteriora suprafața, există soluții simple și naturale care redau strălucirea fără riscuri.

Vestea bună: nu ai nevoie de produse scumpe. Tot ce îți trebuie sunt câteva ingrediente din bucătărie și o metodă corectă.

Cum cureți chiuveta din granit cu soluții naturale

1. Pentru pete persistente: bicarbonat + lămâie

Această combinație clasică este extrem de eficientă:

bicarbonatul acționează ca un abraziv delicat

lămâia dizolvă calcarul și oferă un miros proaspăt

Cum procedezi:

amestecă bicarbonat cu câteva picături de suc de lămâie până obții o pastă

aplică pe pete și lasă 5–10 minute

șterge cu un burete moale și clătește cu apă călduță

Pentru granitul deschis la culoare, înlocuiește lămâia cu apă caldă.

2. Buretele magic (melamină)

Este una dintre cele mai simple soluții pentru urmele gri și depunerile de calcar.

Cum se folosește:

umezește buretele cu apă

freacă ușor suprafața (fără presiune mare)

șterge cu o lavetă curată

Nu folosi zilnic – o dată pe săptămână este suficient.

3. Spray natural pentru întreținere zilnică

Pentru a preveni murdăria, poți prepara rapid un spray eficient.

Ingrediente:

2/3 apă

1/3 oțet

5–10 picături de ulei esențial (lămâie, lavandă sau tea tree)

Mod de utilizare:

pulverizează pe suprafață

lasă câteva minute

șterge cu o lavetă uscată

Oțetul dizolvă calcarul, iar uleiurile oferă efect antibacterian și miros plăcut.

4. Cum redai luciul chiuvetei din granit

După curățare, poți reda aspectul de „ca nou” cu puțin ulei:

Pași:

aplică câteva picături de ulei de măsline sau mineral pe o lavetă

masează suprafața cu mișcări circulare

șterge excesul

Rezultat: protecție împotriva apei și un luciu natural.

Greșeli frecvente de evitat

folosirea produselor chimice agresive

frecarea excesivă

lăsarea apei pe suprafață

Granitul este rezistent, dar are nevoie de îngrijire delicată.

Regula de aur: întreținere constantă

Cel mai simplu truc este și cel mai eficient:

Șterge chiuveta cu o lavetă uscată după fiecare utilizare.

Astfel previi formarea calcarului și a petelor fără efort suplimentar.

Chiuveta din granit poate arăta impecabil fără produse scumpe sau chimicale dure.

Cu bicarbonat, oțet, apă și puțină atenție, vei avea o chiuvetă curată, strălucitoare și protejată pe termen lung.

Iar bonusul? Este o metodă prietenoasă și cu sănătatea ta, și cu mediul.