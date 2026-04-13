Cum previi petele și calcarul pe chiuveta din granit

În loc să apelezi la produse agresive, care pot deteriora suprafața, există soluții simple și naturale care redau strălucirea fără riscuri.
Vestea bună: nu ai nevoie de produse scumpe. Tot ce îți trebuie sunt câteva ingrediente din bucătărie și o metodă corectă.
Cum cureți chiuveta din granit cu soluții naturale
1. Pentru pete persistente: bicarbonat + lămâie
Această combinație clasică este extrem de eficientă:
- bicarbonatul acționează ca un abraziv delicat
- lămâia dizolvă calcarul și oferă un miros proaspăt
Cum procedezi:
- amestecă bicarbonat cu câteva picături de suc de lămâie până obții o pastă
- aplică pe pete și lasă 5–10 minute
- șterge cu un burete moale și clătește cu apă călduță
Pentru granitul deschis la culoare, înlocuiește lămâia cu apă caldă.
2. Buretele magic (melamină)
Este una dintre cele mai simple soluții pentru urmele gri și depunerile de calcar.
Cum se folosește:
- umezește buretele cu apă
- freacă ușor suprafața (fără presiune mare)
- șterge cu o lavetă curată
Nu folosi zilnic – o dată pe săptămână este suficient.
3. Spray natural pentru întreținere zilnică
Pentru a preveni murdăria, poți prepara rapid un spray eficient.
Ingrediente:
- 2/3 apă
- 1/3 oțet
- 5–10 picături de ulei esențial (lămâie, lavandă sau tea tree)
Mod de utilizare:
- pulverizează pe suprafață
- lasă câteva minute
- șterge cu o lavetă uscată
Oțetul dizolvă calcarul, iar uleiurile oferă efect antibacterian și miros plăcut.
4. Cum redai luciul chiuvetei din granit
După curățare, poți reda aspectul de „ca nou” cu puțin ulei:
Pași:
- aplică câteva picături de ulei de măsline sau mineral pe o lavetă
- masează suprafața cu mișcări circulare
- șterge excesul
Rezultat: protecție împotriva apei și un luciu natural.
Greșeli frecvente de evitat
- folosirea produselor chimice agresive
- frecarea excesivă
- lăsarea apei pe suprafață
Granitul este rezistent, dar are nevoie de îngrijire delicată.
Regula de aur: întreținere constantă
Cel mai simplu truc este și cel mai eficient:
Șterge chiuveta cu o lavetă uscată după fiecare utilizare.
Astfel previi formarea calcarului și a petelor fără efort suplimentar.
Chiuveta din granit poate arăta impecabil fără produse scumpe sau chimicale dure.
Cu bicarbonat, oțet, apă și puțină atenție, vei avea o chiuvetă curată, strălucitoare și protejată pe termen lung.
Iar bonusul? Este o metodă prietenoasă și cu sănătatea ta, și cu mediul.