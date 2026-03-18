Cum să speli corect geaca de iarnă: Greșelile pe care trebuie să le eviți

Potrivit unui sondaj realizat de retailerul Hammonds, aproape 40% dintre britanici își spală gecile de iarnă o dată pe an sau chiar mai rar.

Specialiștii avertizează însă că și aceste haine trebuie curățate periodic.

Cât de des trebuie spălate gecile de iarnă

Jill Roberts, profesor de microbiologie la University of South Florida College of Public Health, și Linsey Morgan, proprietara Linsey’s Laundry, recomandă spălarea gecilor groase cel puțin o dată pe sezon, ideal la finalul iernii, înainte de depozitare, potrivit a1.ro.

Dacă apar pete, mirosuri neplăcute sau transpirație, aceasta poate fi spălată mai des.

Cu toate astea, deși pe haine pot rămâne microorganisme, ele nu se dezvoltă pe textile, fiind lipsite de nutrienți necesari supraviețuirii.

Metode de spălare

Tipul de material influențează modul de curățare. Specialiștii recomandă verificarea etichetei și respectarea instrucțiunilor de pe aceasta:

Puf

Trebuie spălate la program delicat, cu detergent special și apă rece. La uscător se setează temperatură mică și se adaugă mingi de tenis pentru a păstra volumul pufului.

Fleece

Au nevoie de detergent obișnuit și apă rece. Se pot usca la aer sau la temperatură mică în uscător.

Lână

Se usucă exclusiv la aer, niciodată în uscător.

Totodată, indiferent de material, fermoarul trebuie închis, iar geaca întoarsă pe dos pentru a proteja țesătura.

Greșeala de evitat

Cea mai frecventă eroare este ignorarea instrucțiunilor de pe etichetă.

Apa rece nu elimină germenii, însă apa caldă poate distruge microbii. Pentru o dezinfectare completă, curățarea chimică rămâne cea mai sigură metodă.

Sfaturi suplimentare

Curăță petele local, dacă este necesar.

Spală împreună hainele de culori similare și evită să le amesteci cu prosoape pentru a preveni scamele.

Golește buzunarele înainte de spălare.

Întoarcerea gecii pe dos protejează materialul de căldură și frecare și păstrează intensitatea culorilor.

Respectarea acestor reguli simple poate prelungi durata de viață a gecilor și le menține aspectul și igiena intacte, pregătindu-le pentru următorul sezon rece.