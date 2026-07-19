De ce au tot mai multe hoteluri băi cu pereți din sticlă. Motivul surprinzător pe care puțini turiști îl cunosc

În realitate, această alegere nu este deloc întâmplătoare. Marile lanțuri hoteliere și designerii de interior au adoptat această soluție pentru a transforma camera într-un spațiu mai luminos, mai aerisit și mai sofisticat. Dincolo de impactul vizual, băile cu pereți din sticlă au și numeroase avantaje practice, motiv pentru care sunt întâlnite tot mai des în hotelurile premium din întreaga lume, potrivit NDTV.

Un design care face camera să pară mai mare

Unul dintre principalele motive pentru care hotelurile aleg pereții din sticlă este senzația de spațiu pe care o creează. Eliminarea pereților opaci face ca întreaga cameră să pară mai generoasă, chiar dacă suprafața este relativ redusă.

Această soluție este folosită frecvent în hotelurile din marile orașe, unde fiecare metru pătrat contează. Trecerea vizuală dintre dormitor și baie oferă impresia unui spațiu continuu, iar camera capătă un aspect modern și aerisit.

Specialiștii în design hotelier explică faptul că sticla schimbă complet percepția asupra încăperii și contribuie la o experiență mai plăcută pentru oaspeți încă din momentul în care aceștia intră în cameră.

Lumina naturală devine un element esențial

Un alt avantaj important este modul în care lumina circulă în interiorul camerei.

În loc ca baia să fie izolată și întunecată, pereții din sticlă permit pătrunderea luminii naturale provenite de la ferestrele dormitorului. Astfel, baia devine mai luminoasă, mai primitoare și mai confortabilă pe timpul zilei.

Pe lângă atmosfera plăcută creată, această soluție contribuie și la reducerea consumului de energie electrică, deoarece necesitatea iluminatului artificial este mai mică în timpul zilei.

Hotelurile transformă baia într-o piesă de design

În trecut, baia era considerată un spațiu strict funcțional. Astăzi, în hotelurile moderne, aceasta face parte din conceptul general de amenajare.

Cabinele de duș tip walk-in, căzile freestanding, bateriile premium, finisajele din piatră naturală și corpurile elegante de iluminat sunt elemente pe care hotelurile doresc să le pună în valoare.

Pereții din sticlă permit integrarea băii în designul camerei, transformând-o într-un element decorativ care completează atmosfera luxoasă. Pentru mulți turiști, această imagine este asociată cu hotelurile de cinci stele și contribuie la impresia de exclusivitate.

Eleganță și confort într-un singur concept

Reprezentanții industriei hoteliere susțin că această tendință reflectă dorința de a oferi o experiență diferită față de cea întâlnită într-o locuință obișnuită.

Potrivit Roopa Singh, director general al Renaissance Goa, băile cu pereți din sticlă schimbă modul în care oaspeții percep spațiul personal. Acestea aduc mai multă lumină, creează o atmosferă deschisă și estompează granița dintre funcționalitate și design.

Conceptul este gândit pentru ca fiecare detaliu al camerei să transmită rafinament și confort, transformând inclusiv activitățile de zi cu zi într-o experiență premium.

Intimitatea rămâne o prioritate

Deși mulți turiști cred că băile din sticlă reduc intimitatea, în practică lucrurile stau diferit.

Majoritatea hotelurilor folosesc sticlă sablată sau mată, care împiedică vizibilitatea directă. În alte cazuri sunt montate jaluzele, perdele sau sisteme electrice care permit opacizarea instantanee a pereților din sticlă.

Astfel, fiecare oaspete poate decide cât de multă intimitate dorește, fără a renunța la avantajele estetice oferite de acest tip de amenajare.

O alegere practică și pentru hoteluri

Pe lângă aspectul elegant, pereții din sticlă oferă și beneficii importante pentru administrarea hotelurilor.

Sticla securizată rezistă foarte bine la umiditate și nu este afectată de mucegai în aceeași măsură ca alte materiale utilizate în amenajările clasice. În plus, suprafețele din sticlă sunt mai ușor de igienizat și își păstrează aspectul impecabil pentru o perioadă îndelungată.

Acest lucru reduce costurile de întreținere și permite personalului de curățenie să pregătească mai rapid camerele pentru următorii oaspeți.

Sunt băile cu pereți din sticlă sigure?

O întrebare frecventă în rândul turiștilor este dacă aceste amenajări sunt suficient de rezistente.

Hotelurile utilizează sticlă securizată, un material proiectat să reziste la șocuri și variații de temperatură. Acest tip de sticlă respectă standarde stricte de siguranță și este folosit pe scară largă în industria hotelieră, tocmai pentru a elimina riscul accidentelor.

Din acest motiv, turiștii se pot bucura de designul modern fără să își facă griji în privința siguranței.

De ce această tendință va continua să se extindă

Industria ospitalității pune tot mai mult accent pe experiența oferită clientului, iar designul camerelor joacă un rol esențial în alegerea unui hotel. Băile cu pereți din sticlă nu mai reprezintă doar un element estetic, ci un simbol al hotelurilor contemporane care îmbină eleganța, funcționalitatea și confortul.

Pe măsură ce arhitectura hotelieră evoluează, este de așteptat ca această tendință să fie adoptată de tot mai multe unități de cazare, inclusiv din segmentul mediu, deoarece oferă atât beneficii pentru turiști, cât și avantaje operaționale pentru administratori.

Data viitoare când vei intra într-o cameră de hotel și vei observa o baie cu pereți din sticlă, vei ști că alegerea nu ține doar de aspectul spectaculos. În spatele acestui design se află o strategie bine gândită, menită să ofere mai mult spațiu, lumină, confort și o experiență care transformă o simplă cazare într-un sejur memorabil.