Grădinărit: Greșeala care îți distruge gazonul

Pe măsură ce bulbii de primăvară își încheie perioada de înflorire, iar pajiștile cu flori sălbatice ajung la finalul sezonului, luna iulie este un moment important pentru tunderea și curățarea grădinii.

Totuși, unele greșeli aparent minore pot influența rezultatele din anul următor, potrivit Express.

Monty Don, prezentatorul emisiunii BBC „Gardeners’ World”, a explicat că resturile de iarbă rezultate după tundere trebuie întotdeauna adunate și îndepărtate, nu lăsate pe gazon.

El a precizat și că bulbii care înfloresc primăvara trebuie lăsați să se usuce complet înainte de tunderea ierbii înalte, pentru a nu afecta înflorirea din sezonul următor.

„Toți bulbii care înfloresc primăvara trebuie să se fi uscat complet, astfel încât iarba înaltă să poată fi tăiată fără a afecta spectacolul floral de anul viitor”, a explicat acesta.

Referindu-se la Longmeadow, grădina sa privată de aproximativ două hectare, Monty Don a spus că acolo tunderea este adesea amânată până în august, deoarece nu toate florile sălbatice și-au împrăștiat încă semințele.

„Până la sfârșitul lunii iulie, majoritatea pajiștilor cu flori sălbatice pot fi tunse în siguranță. Important este să îndepărtați toată iarba tăiată și să o adunați pentru compost, astfel încât să nu îmbogățească solul și să reducă înflorirea florilor sălbatice anul viitor”, a spus el.

Deși poate părea benefic să adăugați nutrienți în sol, acest lucru poate avea efectul opus în cazul pajiștilor cu flori sălbatice. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca iarba tăiată să fie întotdeauna strânsă după tundere.

Potrivit revistei BBC Gardeners’ World Magazine, gazonul trebuie tuns doar atunci când iarba și solul de dedesubt sunt uscate.

Tunderea pe teren umed poate compacta solul, poate lăsa urme de la mașina de tuns și poate determina iarba umedă să se adune în grămezi care sufocă gazonul.

În ceea ce privește frecvența tunderii, publicația recomandă tunderea la fiecare două săptămâni primăvara devreme și toamna, când iarba crește mai lent, și o dată pe săptămână în timpul verii. În condițiile în care iernile devin tot mai blânde din cauza schimbărilor climatice, în unele zone poate fi necesară tunderea gazonului chiar și în sezonul rece.

(sursa: Mediafax)