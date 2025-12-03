Japonia a inventat mașina de spălat oameni: Cum funcționează și cât costă

Prețul a fost anunțat la evenimentul recent la care a fost lansată, ridicându-se la 385.000 de dolari.
Cum funcționează mașina de spălat oameni
Dispozitivul are forma unei capsule, cu dimensiuni de 2,5 metri lungime și 1 metru lățime, permițând majorității oamenilor să se întindă confortabil.
După ce o persoană intră în capsulă, aceasta se umple parțial cu apă și se declanșează jeturi puternice de bule care la spargere produc valuri de presiune ce desprind murdăria de pe piele.
Procesul de spălare și uscare durează circa 15 minute, iar mașina monitorizează semnele vitale ale utilizatorului pentru a fi în siguranță.
Inteligența artificială interpretează starea utilizatorului și proiectează videoclipuri relaxante în interiorul capsulei pentru a-l liniști.
De la vis la realitate
Acest concept există de peste 50 de ani însă abia acum a fost transformat în realitate de compania Science Co.
Inițial, mașina urma să fie un prototip dar întrucât mulți și-au exprimat interesul a dus la planificarea unei serii limitate de 40-50 de unități, destinate spa-urilor și hotelurilor de lux din Japonia.
Un hotel din Osaka a cumpărat prima unitate, iar altele au fost deja rezervate de potențiali clienți.
Experiența viitorului
Mașina nu doar curăță, oferă o experiență de relaxare însă accesul rămâne deocamdată doar un privilegiu doar pentru spa-urile de lux cauza prețului ridicat.
n viitor, dacă tehnologia va evolua și se va trece la producția în masă, ar putea apărea și modele mai accesibile pentru uz casnic, potrivit a1.ro.