Japonia a inventat mașina de spălat oameni: Cum funcționează și cât costă

Prețul a fost anunțat la evenimentul recent la care a fost lansată, ridicându-se la 385.000 de dolari.

Cum funcționează mașina de spălat oameni

Dispozitivul are forma unei capsule, cu dimensiuni de 2,5 metri lungime și 1 metru lățime, permițând majorității oamenilor să se întindă confortabil.​

După ce o persoană intră în capsulă, aceasta se umple parțial cu apă și se declanșează jeturi puternice de bule care la spargere produc valuri de presiune ce desprind murdăria de pe piele.​

Procesul de spălare și uscare durează circa 15 minute, iar mașina monitorizează semnele vitale ale utilizatorului pentru a fi în siguranță.​

Inteligența artificială interpretează starea utilizatorului și proiectează videoclipuri relaxante în interiorul capsulei pentru a-l liniști.​

De la vis la realitate

Acest concept există de peste 50 de ani însă abia acum a fost transformat în realitate de compania Science Co.​

Inițial, mașina urma să fie un prototip dar întrucât mulți și-au exprimat interesul a dus la planificarea unei serii limitate de 40-50 de unități, destinate spa-urilor și hotelurilor de lux din Japonia.​

Un hotel din Osaka a cumpărat prima unitate, iar altele au fost deja rezervate de potențiali clienți.​

Experiența viitorului

Mașina nu doar curăță, oferă o experiență de relaxare însă accesul rămâne deocamdată doar un privilegiu doar pentru spa-urile de lux cauza prețului ridicat.

n viitor, dacă tehnologia va evolua și se va trece la producția în masă, ar putea apărea și modele mai accesibile pentru uz casnic, potrivit a1.ro.