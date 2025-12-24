Memoria pisicilor: Cât timp își amintește o felină de stăpânul ei?

Dar este acesta doar un obicei sau pisicile au într-adevăr o memorie atât de remarcabilă? Să vedem ce spune știința.

Cu aproximativ 300 de milioane de neuroni - aproape de două ori mai mulți decât cei 160 de milioane ai unui câine - este clar că pisicile sunt alcătuite să-și amintească. Întrebarea este, cum funcționează memoria lor, de fapt?

Fiecare iubitor de pisici care se întreabă dacă tovarășul lor blănos i-ar putea uita după o călătorie lungă, așa că iată câteva vești bune: pisicile pot arăta afecțiune diferit față de câini dar asta nu înseamnă că te uită sau că le pasă mai puțin.

Pisicile au memorie?

Pisicile au o memorie pe termen scurt care durează circa 16 ore, ceea ce este util pentru supraviețuirea zilnică. Își amintesc lucruri utile, cum ar fi unde este bolul lor cu mâncare, cele mai sigure locuri pentru a se ascunde și ce situații să evite.

Când vine vorba de memoria pe termen lung, cercetările sugerează că pisicile pot reține anumite experiențe importante timp de maximum trei ani - în special cele legate de emoții puternice sau de supraviețuire.

La fel ca oamenii, însă, memoria unei pisici tinde să se estompeze odată cu vârsta, de obicei începând în jurul vârstei de 12 ani.

Își amintesc pisicile de stăpânii lor?

Da, pisicile își amintesc de stăpânii lor. Deoarece le oferă hrană, căldură și adăpost, prietenul felin probabil își va aminti toată viața, cel puțin până când apar efectele naturale ale îmbătrânirii. Evenimentele care implică siguranță sau confort emoțional sunt în mod special înrădăcinate în creierul lor.

Pisicile se bazează foarte mult pe miros pentru a-și cartografia împrejurimile și a marca teritoriul familiar. Folosind mirosul, își pot aminti:

- Drumul înapoi acasă

- Unde sunt locurile lor preferate - patul, litiera sau jucăriile

Așadar, dacă ești vreodată îngrijorat că pisica ta te-a uitat după o vacanță, stai liniștit. Memoria ei ascuțită și simțurile puternice te asigură că rămâi o parte de neuitat a lumii lor. Fie că este vorba de a-ți urmări mirosul până la locul lor confortabil de pe canapea sau de a recunoaște sunetul mașinii tale pe alee, aceste ființe inteligente sunt mult mai perceptive decât cred mulți, potrivit futura-sciences.com.

Când vine vorba de loialitate și recunoaștere, pisicile își amintesc mult mai multe - și pentru mult mai mult timp - decât credem noi.

