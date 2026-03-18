Metoda simplă prin care îți ajuți pisica să trăiască mai mult

Pisicile reprezintă o amenințare majoră pentru animalele și păsările native. Cele 5,3 milioane de pisici domestice din Australia omoră 546 de milioane de animale în fiecare an în această țară. Însă permiterea pisicii domestice să hoinărească în aer liber o expune la un pericol considerabil, să aibă viață mai scurtă.

Aproximativ 75% dintre proprietarii de pisici din Australia s-au confrunta cu situația ca felina lor să moară în timp ce se plimba pe afară. Principalele riscuri sunt accidentele rutiere, luptele și căderile.

Un studiu recent a constatat că ținerea pisicii acasă în permanență nu este doar benefică pentru fauna sălbatică, este și mult mai sigură pentru pisica ta.

Pierderea unei pisici este dureroasă. Dar există și alte riscuri. Mulți proprietari acumulează facturi veterinare mari, în timp ce pisicile lor rămân cu probleme de sănătate pe viață. Analiza a constatat, de asemenea, că această situație nu este specifică Australiei, ci reflectă riscul global cu care se confruntă pisicile care se plimbă în natură.

Care sunt riscurile?

Camerele montate pe zgărzi oferă o perspectivă asupra pericolelor cu care se confruntă pisicile care se plimbă liber. Într-un studiu efectuat pe 55 de feline care au acces în natură din Statele Unite, 25% au riscat să se intoxice mâncând sau bând în timp ce erau departe de casă - orice substanță ar putea fi periculoasă. Circa 45% au traversat drumuri rutiere, 25% au întâlnit alte pisici, 20% s-au târât pe sub case și 20% au explorat canalele de scurgere a apelor pluviale.

Aceasta nu este doar bravadă felină americană. Când camerele au fost montate pe 37 de pisici din Noua Zeelandă, 59% au băut apă în afara casei, 40% au mâncat în afara casei, 32% au traversat străzile și 21% au riscat să cadă urcându-se pe acoperișuri.

Pisicile australiene nu fac excepție. Într-un studiu, 428 de pisici urmărite prin radio au traversat în medie 4,8 drumuri pe zi.

Care sunt rezultatele?

Dacă sunteți fani ai familiei Simpson, probabil vă amintiți soarta pisicilor din familiile lor: Snowball I și Snowball II au murit pe drum, Snowball III s-a înecat, Coltrane (cunoscut și sub numele de Snowball IV) a căzut și a murit, iar Snowball V este încă printre noi. Realitatea este inconfortabil de similară. Analiza a constatat că traumele - în principal accidentele rutiere, luptele și căderile - ucid sau rănesc multe pisici care se plimbă liber la nivel global.

Într-un studiu recent din Marea Britanie, accidentele rutiere au fost principala cauză de deces pentru pisicile cu vârste sub un an, până la cele de 8 ani.

Acest lucru se aliniază cu estimările europene, care sugerează că 18-24% dintre pisici sunt lovite de mașină în timpul vieții, aproximativ 70% dintre aceste incidente dovedindu-se fatale. Victimele au adesea sub 5 ani și sunt predominant de sex masculin. Riscurile sunt mai mari pentru cele care nu sunt sterilizate deoarece acestea tind să se plimbe pe arii mai mari și mai frecvent.

Dragostea și statutul social al proprietarului nu oferă nicio protecție. Pisica Paddles a fostului premier al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, cunoscută colocvial ca prima pisică din Noua Zeelandă, a murit după ce a fost lovită de o mașină în 2017.

Pericolele se extind mult dincolo de accidentele rutiere. Pisicile de companie care călătoresc se confruntă cu boli infecțioase grave, cum ar fi virusul imunodeficienței feline (FIV), și se angajează frecvent în lupte, dezvoltând adesea abcese care pot ucide și necesită tratament veterinar costisitor.

Deși este dificil de cuantificat cazurile de cruzime deliberată a oamenilor față de pisici, există dovezi globale privind otrăvirea și rănirea deliberată a pisicilor care călătoresc, iar multe dintre ele mor înainte de a primi intervenție medicală.

Într-un studiu care a urmărit 55 de pisici în Australia de Vest pe o perioadă de doar 8 luni, două au fost otrăvite, una și-a pierdut un picior din față într-un accident rutier, una și-a fracturat doi canini într-o căzătură, iar două au necesitat tratament veterinar pentru răni legate de lupte.

Combinând toți acești factori, pisicile de companie care stau în aer liber trăiesc cu cel puțin 2-3 ani mai puțin decât pisicile de companie care trăiesc doar în interior. Cele care supraviețuiesc accidentelor sau bolilor pot avea dizabilități pe tot parcursul vieții.

Cum reduci riscurile?

Cea mai simplă modalitate de a vă proteja pisicile este să le țineți în proprietatea voastră, așa cum fac australienii cu alte animale domestice. Sunt disponibile sfaturi ample despre cum să mențineți pisicile fericite și sănătoase în timp ce sunt ținute acasă.

Este important de menționat că asta nu înseamnă să vă țineți pisica în interior tot timpul. Curțile din spate pot fi modificate cu role deasupra gardului pentru a preveni evadarea. Unii proprietari îngrădesc o parte din curte pentru a crea un țarc exterior pentru pisici, permițându-le pisicilor să se bucure de aer proaspăt și soare, rămânând în același timp în siguranță.

Multe pisici pot fi, de asemenea, dresate să meargă cu un ham sau o lesă, ceea ce face posibilă scoaterea lor în locuri supravegheate. Un raport recent din Norvegia a constatat că asigurarea accesului controlat în exterior este adesea importantă pentru menținerea bunăstării pisicilor.

Pisicile au nevoie să fie distrate când sunt în casă. Se bucură de priveliști exterioare, jucării, suprafețe de zgâriat, cățărări și spații de relaxare deasupra solului și oportunități de joacă. Sunt animale solitare în mod natural, așa că locurile de ascundere sunt utile.

Dacă pisicile nu pot ieși afară la toaletă, vor avea nevoie de două litiere în interior. Deoarece pisicile sunt meticuloase, tăvile trebuie curățate frecvent. În gospodăriile cu mai multe pisici asigurați o litieră pentru fiecare pisică, plus una suplimentară. Așezați tăvile în locuri separate, liniștite și niciodată lângă bolul cu mâncare.

Deținerea responsabilă a pisicilor

Australienii își iubesc pisicile. În 2019, aproximativ un sfert din gospodăriile australiene dețineau o pisică. Până în 2025 această cifră crescuse la o treime. În aceeași perioadă, gospodăriile care au raportat că își țin pisicile în casă au crescut de la 36% la 48%, potrivit independent.uk.

