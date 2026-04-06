Primăvara în grădină: Tradiția veche păstrată de români. Cum și de ce se dau cu var pomii fructiferi?

Observată în parcuri, livezi sau curți, această practică aparent estetică are un rol esențiae pentru sănătatea copacilor, explică specialiștii în horticultură.

Cum protejează varul pomii fructiferi

Aplicarea varului pe trunchiul pomilor nu este doar un obicei decorativ. Soluția distruge larvele, ouăle de insecte și paraziții ascunși în crăpăturile scoarței, reducând riscul bolilor și infestărilor. În același timp, varul protejează împotriva diferențelor mari de temperatură, prevenind arsurile provocate de razele puternice ale soarelui.

Pomii trebuie văruiți de la baza trunchiului până la primele ramuri ale coroanei, indiferent de specie sau vârstă, cu excepția pomilor plantați recent, a căror scoarță nu este încă suficient de matură pentru a suporta tratamentul.

Cum se aplică

Curățarea trunchiului este esențială înainte de aplicarea varului. Cu o perie aspră se elimină mușchii, resturile sau porțiunile exfoliate, astfel încât soluția să adere eficient. Văruirea pomilor se face de preferință într-o zi senină pentru ca varul să se usuce complet.

Alte lucrări esențiale de primăvară

Pe lângă văruire, pomii fructiferi au nevoie și de alte intervenții pentru a se dezvolta sănătos:

Tăieri de întreținere – eliminarea ramurilor uscate, bolnave sau afectate de ger, pentru a forma corect coroana și a permite circulația aerului și luminii.

Soluții fitosanitare – aplicarea tratamentelor preventive împotriva dăunătorilor și bolilor specifice sezonului.

Fertilizarea solului – asigurarea nutrienților necesari dezvoltării sănătoase a pomilor și a fructelor de calitate.

Udarea moderată – menținerea unui nivel optim de umiditate, evitând excesul care poate afecta rădăcinile.

Curățarea zonei din jurul trunchiului – îndepărtarea buruienilor și a resturilor vegetale, prevenind apariția dăunătorilor și menținând un aspect îngrijit al grădinii, potrivit a1.ro.

Respectarea acestor pași contribuie la sănătatea pomilor și la obținerea unei recolte bogate și de calitate, transformând o simplă tradiție de primăvară într-un aliat al grădinarilor.