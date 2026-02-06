Regula de aur pentru spălarea automată a tacâmurilor

Experții britanici de la Which? susțin că există o modalitate optimă pentru a obține vase și tacâmuri curate și a evita accidentele în bucătărie.

Cum să așezi tacâmurile în mașina de spălat

Disputa între așezarea tacâmurilor cu vârful în sus sau în jos a stârnit controverse în multe gospodării. Susținătorii metodei de așezare „în sus” consideră că tacâmurile se curăță mai bine, în timp ce adepții metodei „în jos” pun accent pe siguranță.

Conform experților, orientarea tacâmurilor cu vârful în jos este mai eficientă și sigură. Astfel, obiectele ascuțite, precum cuțitele, nu mai reprezintă un risc de tăiere accidentală, iar restul tacâmurilor pot fi verificate mai ușor pentru a evita lipirea lor.

Sfaturi pentru o curățare optimă

Tacâmurile ascuțite, cum sunt cuțitele, trebuie întotdeauna așezate cu lama în jos.

Restul tacâmurilor se pot alterna, cu vârful în sus și în jos, pentru a permite apei și detergentului să circule eficient între ele.

Separarea o previne lipirea tacâmurilor și asigură o igienizare completă.

Ce spun producătorii

Companii, precum LG, Bosch și Beko recomandă aceeași regulă: obiectele ascuțite se așează cu vârful în jos în jos iar celelalte tacâmuri trebuie alternate pentru rezultate optime.

Deși descărcarea poate dura puțin mai mult, beneficiile privind siguranța și curățarea eficientă fac această metodă cea mai bună alegere, notează a1.ro.