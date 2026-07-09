Secretul unui congelator fără gheață: Metoda simplă de curățare rapidă

În timp ce dezghețarea clasică poate dura ore întregi, există o metodă simplă care accelerează procesul.

Metoda cu apă clocotită

Congelatorul trebuie scos din priză, iar alimentele trebuie depozitate temporar într-o ladă frigorifică sau într-o geantă termoizolantă cu acumulatori de gheață.

Așează câteva prosoape în jurul congelatorului pentru a absorbi apa rezultată din topirea gheții. Pune într-un bol rezistent la temperaturi ridicate apă clocotită și introdu recipientul în congelator.

După închiderea ușii, aburul produs de apa fierbinte va începe să încălzească interiorul și să înmoaie stratul de gheață.

Pe măsură ce gheața devine mai moale, bucățile desprinse pot fi îndepărtate cu o spatulă din plastic. Este recomandat să eviți obiectele metalice ascuțite deoarece acestea pot zgâria sau deteriora interiorul congelatorului.

Pentru depunerile mai groase, procesul poate fi repetat cu un nou bol cu apă fierbinte.

Eficiența metodei se bazează pe combinația dintre căldură și abur. Apa fierbinte crește temperatura din interiorul congelatorului, iar vaporii formați ajută la desprinderea gheții de pereți.

În loc ca gheața să se topească lent la temperatura camerei, aburul transferă căldura direct către stratul înghețat, reducând timpul necesar dezghețării.

Cum accelerezi dezghețarea

Dacă după aproximativ o oră mai rămân zone cu gheață rezistentă, metoda poate fi combinată cu folosirea unui ventilator.

Un ventilator mic, orientat către congelatorul deschis, ajută aerul cald din cameră să circule mai bine și accelerează topirea gheții. Fluxul de aer contribuie și la evaporarea mai rapidă a apei rezultate.

În cazul congelatoarelor verticale, această tehnică poate fi deosebit de eficientă deoarece circulația aerului ajunge mai ușor în zonele greu accesibile.

Ce greșeli trebuie evitate

Chiar dacă metoda este simplă, există câteva reguli importante de siguranță:

scoate întotdeauna congelatorul din priză înainte de dezghețare;

nu turna apă clocotită direct pe pereții aparatului;

folosește recipiente rezistente la temperaturi ridicate;

protejează podeaua cu prosoape pentru a evita acumularea apei;

nu încerca să spargi gheața cu obiecte ascuțite.

Forțarea gheții poate provoca fisuri sau deteriorări costisitoare ale aparatului.

Cum previi formarea gheții

După ce congelatorul este curățat, câteva măsuri simple pot reduce apariția unor noi depuneri.

Verifică garnitura ușii și asigură-te că aceasta se închide etanș. Aerul cald care pătrunde în interior este una dintre principalele cauze ale formării gheții.

De asemenea, evită să ții ușa deschisă prea mult timp și lasă alimentele gătite să se răcească înainte de a le introduce în congelator.

Un congelator organizat, dar nu supraaglomerat, menține temperatura mai stabilă și reduce formarea condensului. Specialiștii recomandă dezghețarea manuală o dată sau de două ori pe an, în funcție de utilizare.

Dezghețarea congelatorului nu trebuie să fie astfel o activitate complicată sau de durată. Un simplu bol cu apă clocotită poate transforma o operațiune dificilă într-una rapidă și ușor de realizat, ajutând aparatul să funcționeze mai eficient și să consume mai puțină energie, potrivit southernliving.com.