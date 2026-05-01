Sfârșitul unei practici controversate: Câinii NU vor mai putea fi ținuți în lanț

Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț decât în situații excepționale, iar proprietarii care nu respectă prevederile riscă sancțiuni. Măsurile au fost aprobate de Parlamentul European și vizează creșterea standardelor de bunăstare pentru câini și pisici în toate statele membre.

Printre principalele schimbări se numără interzicerea ținerii câinilor legați în mod permanent, microciparea obligatorie și înregistrarea animalelor în baze de date naționale interoperabile.

Microcipare obligatorie și reguli mai stricte

Conform noilor prevederi, toți câinii și pisicile din UE vor trebui să fie identificați prin microcip, măsură care va facilita monitorizarea și reducerea comerțului ilegal cu animale. În cazul pisicilor, obligativitatea microcipării va fi introdusă gradual, în următorii ani.

De asemenea, animalele importate din afara Uniunii Europene pentru vânzare vor trebui să fie microcipate înainte de intrarea pe piața europeană.

Interdicții și restricții

Regulamentul prevede și interzicerea utilizării animalelor pentru reproducere între indivizi înrudiți, precum și restricții mai dure privind utilizarea câinilor și pisicilor în spectacole sau competiții care le pot provoca suferință.

În plus, noile norme stabilesc condiții minime de spațiu pentru animalele ținute în curți: aproximativ 4 metri pătrați pentru câinii de talie mică și 6 metri pătrați pentru cei de talie mare.

Impact și reacții în România

În multe gospodării din România, câinii sunt încă ținuți în lanț, o practică ce va deveni, treptat, interzisă la nivel european. Ținerea animalelor legate va fi permisă doar în situații medicale sau excepționale.

Veterinarii și specialiștii în comportamentul animalelor susțin noile reguli, considerând că acestea vor îmbunătăți semnificativ bunăstarea animalelor de companie. În același timp, o parte dintre proprietari își exprimă rezervele față de aplicarea în practică a noilor cerințe.

Comerțul ilegal cu animale, în atenția autorităților

Măsurile vin și în contextul preocupărilor legate de comerțul ilegal cu animale de companie. Potrivit unor rapoarte, România se află de mai mulți ani printre principalele surse de animale vândute ilegal în spațiul european.

Noile reglementări sunt menite să reducă acest fenomen și să uniformizeze standardele de protecție a animalelor la nivelul întregii Uniuni Europene, într-un efort de consolidare a legislației privind bunăstarea acestora.