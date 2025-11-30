Soluția banală care te ajută să scapi de condensul de pe geamuri

Ferestrele aburite acoperite de condens în fiecare dimineață pot fi o durere de cap însă, din fericire, există un remediu extrem de simplu care probabil se află deja în dulapul din baie.

Când apare condensul

Condensul apare atunci când aerul cald și umed întâlnește o suprafață rece, și necesită atenție promptă în timpul lunilor de iarnă deoarece poate duce la dezvoltarea unui mucegai negru periculos în zonele umede.

Produsul care ține departe condensul

Poți încerca astfel să acoperi interiorul geamurilor cu spumă de ras. Aplică uniform cu o lavetă, nu folosi prea multă, doar cât să obții un strat subțire. Freacă până când geamurile devin transparente (va lăsa o ușoară peliculă).

Această soluție se poate aplica și pe oglinda și geamul din baie sau pe cele ale mașinii. Pe toate geamurile pe care aplici spuma de ras, nu se va mai forma condens circa 4-6 săptămâni.

Spuma de ras funcționează ca un scut defensiv deoarece conține surfactanți care diminuează tensiunea superficială, împiedicând formarea picăturilor de apă.

Poți să aplici un strat subțire de spumă de ras și pe geamurile mașinii pentru a împiedica aburirea sticlei în timpul dimineții.

Alte soluții eficiente împotriva concensului și mucegaiului

Cu toate acestea, merită menționat că, deși oferă o soluție rapidă și se dovedește eficientă iarna, este puțin probabil să ofere un ajutor de durată deoarece secretul eliminării permanente a condensului de la ferestre constă în îmbunătățirea circulației aerului.

Condensul și mucegaiul pot prospera doar în condiții de umiditate și răcoare, ceea ce înseamnă că va trebui să reduci nivelul de umiditate dintr-o cameră dacă vrei să oprești dezvoltarea mucegaiului.

Printre cele mai eficiente metode de a reduce umiditatea se numără deschiderea ferestrelor pe tot parcursul zilei, când temperaturile nu sunt excesiv de scăzute, și pornirea constantă a unui ventilator în bucătărie, în timp ce pregătești masa sau în baie, după un duș.

De asemenea, încălzirea și ventilația sunt esențiale. Cu cât camera este mai caldă, cu atât poate absorbi mai mult umezeala.

Izolația ajută, dar acest lucru nu este întotdeauna practic. Însă un dezumidificator este eficient deoarece elimină excesul de umezeală din aer.

Dacă usuci rufele în interior pe parcursul lunilor de iarnă, folosește un dezumidificator dar dacă este prea scump, asigură-te că ai o fereastră întredeschisă lângă suportul de rufe deoarece acest lucru poate ajuta, de asemenea, la prevenirea condensului.

Pentru a reduce condensul trebuie să creezi mai puțini vapori de apă în casă și să-i elimini eficient pe cei pe care îi creezi.

Trebuie să folosești ventilatoare în bucătărie și baie. Asigură-te că cele de baie funcționează timp de circa 20 de minute după duș. Când găteși, folosește capace la oale. Nu usca rufele în interior, cu excepția cazului în care utilizezi un uscător de rufe, potrivit express.uk.