Stilul Japandi cucerește locuințele. Îmbină eleganța japoneză și confortul scandinav

Linii simple, materiale naturale și o atmosferă relaxantă sunt elementele care definesc această estetică, tot mai prezentă în proiectele de amenajare din întreaga lume.

Ce este stilul Japandi

Japandi reprezintă fuziunea dintre designul japonez tradițional și cel scandinav. Rezultatul este un decor minimalist, funcțional și primitor, bazat pe echilibru, simplitate și apropierea de natură.

Spre deosebire de stilurile încărcate, Japandi pune accent pe spații aerisite, mobilier de calitate și obiecte decorative atent alese. Principiul de bază este că fiecare piesă trebuie să aibă atât un rol practic, cât și estetic.

Amenajările inspirate de acest stil sunt ușor de recunoscut prin câteva elemente esențiale:

mobilier cu forme simple și linii curate;

materiale naturale, precum lemnul, bambusul, piatra și ceramica;

palete cromatice neutre, dominate de alb, bej, gri, maro și verde în nuanțe discrete;

accent pe obiecte realizate manual și finisaje de calitate;

spații ordonate, fără decorațiuni inutile;

utilizarea texturilor naturale pentru a crea confort și căldură.

Un alt principiu important al stilului Japandi este sustenabilitatea, fiind preferate obiectele durabile și materialele ecologice, în locul produselor de serie cu durată redusă de viață.

Cum a apărut stilul Japandi

Originile acestui stil datează de aproximativ 150 de ani, când designerii scandinavi au început să viziteze Japonia și au descoperit numeroase valori comune între cele două culturi.

Atât filosofia nordică, cât și cea japoneză promovează simplitatea, funcționalitatea și aprecierea obiectelor realizate cu grijă. De-a lungul timpului, aceste influențe s-au combinat într-un stil distinct, care astăzi este prezent în reviste de design, showroom-uri și proiecte de amenajare din întreaga lume.

Filosofia din spatele designului

Japandi îmbină două concepte celebre:

Hygge , specific culturii scandinave, care pune accent pe confort, căldură și starea de bine acasă;

, specific culturii scandinave, care pune accent pe confort, căldură și starea de bine acasă; Wabi-sabi, filosofia japoneză care apreciază frumusețea imperfecțiunii și autenticitatea obiectelor.

Împreună, cele două idei dau naștere unor interioare relaxante, elegante și echilibrate.

Cum amenajezi locuința în stil Japandi

Designerii recomandă câteva reguli simple pentru a recrea această estetică:

alege mobilier din lemn natural, preferabil stejar sau bambus;

folosește o paletă restrânsă de culori neutre;

adaugă plante pentru a aduce natura în interior;

renunță la obiectele inutile și păstrează doar piesele esențiale;

optează pentru textile cu texturi naturale, precum inul, lâna sau materialele boucle;

completează decorul cu ceramică artizanală și accesorii discrete.

În cazul locuințelor în care spațiul este limitat sau există multe obiecte, soluțiile inteligente de depozitare, precum coșurile din fibre naturale, dulapurile încorporate sau paravanele decorative pot ajuta la păstrarea unui aspect ordonat, notează thespruce.com.

Calitate, nu cantitate

Unul dintre principiile fundamentale ale stilului Japandi este investiția în obiecte durabile. În locul mobilierului ieftin și al decorațiunilor cumpărate impulsiv, acest stil încurajează alegerea unor piese bine realizate, care rezistă în timp și contribuie la un decor echilibrat.

Prin combinația dintre eleganța japoneză și confortul scandinav, Japandi propune un stil de viață bazat pe simplitate, funcționalitate și armonie, transformând locuința într-un spațiu liniștit și primitor.