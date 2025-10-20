Tufănelele și primul îngheț: cum le ajuți să treacă cu bine peste frig

Diferențele dintre varietăți, perioada de plantare și modul în care sunt protejate înainte de frig pot face diferența între o tufă care renaște primăvara și una pierdută peste iarnă.

Cât frig pot suporta tufănelele?

Un îngheț ușor (temperaturi scăzute pentru o noapte sau două) poate afecta doar florile, dar rădăcinile rămân în viață.

Însă un îngheț puternic și prelungit, care pătrunde adânc în sol, poate distruge complet planta.

Dacă tufănelele au fost plantate primăvara sau la începutul verii, rădăcinile au avut timp să se prindă bine și, cu puțin ajutor, pot supraviețui iernii.

Cele plantate toamna târziu, în schimb, sunt mai vulnerabile și ar trebui mutate într-un loc adăpostit.

Important: tufănelele în ghivece nu rezistă afară la frig! Mută-le într-un loc ferit de îngheț până trece perioada rece.

Cum să-ți protejezi tufănelele peste iarnă

Câteva gesturi simple pot face diferența:

Acoperă plantele în nopțile foarte reci.

Folosește un material respirabil (nu plastic!) pentru a le proteja de frig. Aplică un strat gros de mulci.

Mulciul păstrează temperatura constantă și izolează coroana plantei. Așteaptă până în primăvară pentru tăiere.

Nu tăia tufănelele toamna – tulpinile uscate oferă protecție naturală.

Primăvara, după ce dai la o parte mulciul, taie-le la 5 cm deasupra solului. Pentru ghivece: mută-le într-un garaj, pe o verandă închisă sau într-un spațiu rece, dar ferit de îngheț.

Nu toate tufănelele sunt la fel

Există trei tipuri principale:

Tufănele de grădină (hardy mums) – rezistente, adaptate pentru climat rece. Sunt ideale pentru plantat direct în pământ.

Tufănele rustice – cultivate special în programe de ameliorare, cum e cel al Universității din Minnesota, pentru a rezista la temperaturi extreme.

Tufănele decorative (florist mums) – cele vândute în ghivece ca decorațiuni de sezon. Acestea NU rezistă iarna afară și trebuie adăpostite în interior.

Sfatul specialistului: dacă vrei tufănele care revin an de an, caută pe etichetă mențiunea „hardy” sau „garden mums” și plantează-le înainte de înflorire, ca rădăcinile să aibă timp să se fixeze.

Tufănelele pot rezista frigului, dar au nevoie de protecție și îngrijire corectă.

Acoperă-le, mulcește-le și nu le tăia până la primăvară.

Alege soiuri rezistente și plantează-le din timp pentru a te bucura de ele an de an.