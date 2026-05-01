Ce este Beltane? 10 moduri de a-ți manifesta dorințele cu ajutorul acestui eveniment sacru

Este considerat un „sabat mai mare”, în cadrul a ceea ce este cunoscut în mod obișnuit sub numele de „Roata Anului”. Acest calendar anual prezintă o stea cu 8 colțuri închisă într-un cerc, vârfurile reprezentând patru sabate mai mici și patru sabate mai mari. Termenul „sabate” se referă la sărbători specifice care marchează punctele de cotitură și punctele de mijloc ale anotimpurilor și mișcarea Soarelui pe tot parcursul anului, potrivit parade.com.

Importanța sărbătorii

Samhain, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Halloween, este situat vizavi de Beltane pe Roata Anului. Mulți oameni sunt familiarizați cu subțierea vălului dintre vii și morți în timpul Samhain, dar ceea ce s-ar putea să nu realizeze este că și Beltane experimentează o subțiere similară!

În această perioadă, se crede că anumite creaturi, precum zânele, spiritele râului și pădurii și alte entități ale naturii sunt deosebit de active. Această perioadă este, de asemenea, considerată un moment foarte favorabil pentru manifestare.

Cum se sărbătorește Beltane

Se aprind focuri deoarece se posedă proprietăți vindecătoare și alte proprietăți metafizice. Oamenii își plimbau animalele între două focuri sau săreau peste flăcări, sperând să obțină unele dintre aceste beneficii magice.

O altă tradiție populară este dansul într-un cerc împletit în jurul Stâlpului de Mai, cu panglici în mână. Participanții dansează în grupuri mari până când stâlpul este împodobit cu culori vibrante de primăvară și vară, simbolizând comunitatea și unitatea. Această practică este încă prețuită și astăzi.

Astrologia Beltane 2026

Anul acesta, Beltane 2026 cade în timpul Lunii Pline a Florilor în Scorpion, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă deosebit de puternică pentru magie axată pe eliberare, transformare și intrarea completă în puterea ta. Acest lucru se aliniază perfect cu spiritul lui Beltane.

10 moduri de manifestare a dorințelor

Iată câteva modalități de a valorifica energia acestei sărbători puternice pentru a manifesta dorințele inimii tale. Prosperitatea vine în atât de multe forme și poate afecta atât de multe domenii ale vieții noastre, așa că poți modifica oricare dintre aceste manifestări pentru a se potrivi nevoilor și intențiilor tale, atâta timp cât obiectivul este de a construi ceva de succes și de a atrage o binecuvântare. Binecuvântat Beltane și așa să fie.

1. Abundența focului de tabără

Dacă vrei să-ți păstrezi focul de tabără tradițional pentru sărbătoare, va trebui să aduni lemne căzute din nouă tipuri diferite de copaci. Tipurile de lemn pot varia în funcție de locație, dar, în mod ideal, focul ar trebui să includă nouă soiuri locale, dintre care unele au o semnificație spirituală pentru comunitate. Totuși, dacă scopul tău este pur și simplu să faci un foc de tabără și să dansezi în jurul lui, reflectând asupra a ceea ce speri că vara va aduce în viața ta, este perfect în regulă.

2. Sari peste flacără

Nu ai acces la nimic altceva decât la o lumânare parfumată în casă? Nicio problemă! Focul este atât distructiv, cât și purificator, dar în timpul Beltane, ne concentrăm în principal pe calitățile sale purificatoare. Locuitorii orașului ar sări peste flăcările unui foc de tabără pentru a-și limpezi mintea de provocări, a scăpa de boli și a-și arde poverile, permițând norocului să intre în viața lor. În timp ce sari peste foc, strigă cuvântul care reprezintă ceea ce vrei să manifesti, apoi râzi. Râsul este cea mai înaltă formă de magie.

3. Sărbătoarea iubirii

Folosind verdeață, crengi moi și flori pe care le aduni de-a lungul traseelor ​​naturale din apropiere, împletește-le în mici coroane care exprimă intențiile tale pentru relația pe care ți-o dorești cu o anumită persoană. Lasă-le la domiciliul destinatarului sau dă-le direct pentru a fi agățate în casa lui.

4. Binecuvântarea tortului Bannock

Tortul tradițional Bannock este făcut doar cu ouă, lapte și fulgi de ovăz, dar această rețetă este o variantă acceptabilă a clasicului.

Macină 1 ½ căni de fulgi de ovăz (arțar și zahăr brun pentru un tort mai dulce) până obții o pulbere și pune-l deoparte.

Bate ¼ linguriță de sare, 1 linguriță de extract de vanilie și ½ cană de zahăr în 2 ouă până când compoziția devine groasă și cremoasă.

Încorporează ușor ¼ cană de ulei sau unt cu un tel.

Amestecă fulgii de ovăz (înlocuitor de făină) și adaugă 1 linguriță de praf de copt până când arată ca terciul.

Turnă conținutul într-un vas mic de copt din sticlă (nu folosi oțel sau fier; asta va răni Zânele!).

Coaceți la 175 de grade Celsius timp de 25 de minute.

5. Cereți ofrande zânelor

La Beltane este obișnuit să se facă ofrande zânelor, cum ar fi lapte, miere, prăjituri, pâine, fructe de pădure și chiar flori, în speranța că acestea vor oferi noroc și abundență. Dacă sunteți suficient de curajoși să riscați răspunsul lor imprevizibil, folosiți o bucată dintr-o pungă de hârtie maro ca hârtie pentru petiție. Scrieți ce doriți să vedeți schimbat în bine în viața voastră la apus și scoateți hârtia a doua zi la apus. Nu uitați, nu cereți niciodată și nu încălcați promisiunile zânelor; abordați-le întotdeauna cu respect.

6. Omagu adus Soarelui

Soarele este o parte foarte importantă a creșterii și fertilității verii, desigur, așa că celebrarea acestei imagini prin simplul desen, pictare sau sculptare a oricărui lucru în formă de soare, flori, culturi sau recoltă poate fi o modalitate bună de a stabili intenții pentru creștere personală sau extindere în alte aspecte ale vieții tale.

7. Omul verde

Un simbol bine-cunoscut al sărbătorii Beltane este Omul Verde, care este acoperit din cap până în picioare cu verde și împodobit cu frunze și frunziș. Această figură întruchipează de obicei tranziția dintre iarnă și vară. Omul Verde reprezintă ciclurile naturii, inclusiv viața, moartea și renașterea. Meditația în natură vă poate conecta cu această energie pentru a vindeca pământul și a promova reînnoirea acestuia.

8. Coroane de flori

Puteți crea coroane de flori în același mod în care faceți Coroane ale Iubirii. La fel ca sărbătoarea în sine, coroanele de flori celebrează legătura dintre pământ și cer, iar purtarea de flori lângă chakra coroanei se aliniază cu aceste idealuri. De obicei, coroanele de flori sunt rezervate ceremoniilor sau sărbătorilor care onorează bogăția pământului.

9. Grădina omului verde

Plantarea semințelor de Beltane este, de asemenea, considerată a fi noroc - nici măcar nu contează ce este! Puteți planta în pământ sau într-un ghiveci; folosiți doar ceea ce aveți în jurul vostru. Dacă sunteți interesat să cultivați niște alimente, acesta este un moment excelent pentru a face acest lucru.

10. Dansul maiului

Nu în ultimul rând, dansul maiului este probabil cea mai recunoscută sărbătoare a lui Beltane. Inițial, acest dans avea scopul de a încuraja cooperarea comunității și uneori servea drept test de turnesol pentru a determina cât de bine puteau indivizii să lucreze împreună pentru a atinge un obiectiv comun, după cum o demonstrează încheierea sa coregrafică.

Deși spectacolele moderne prezintă adesea pași coregrafici pentru a crea o estetică plăcută, există momente în care dansul se desfășoară mai spontan, rezultând frumusețe fără o planificare strictă. Dincolo de munca în echipă, acest ritual urmărește, de asemenea, să manifeste uniunea tuturor energiilor pentru armonie și echilibru. La urma urmei, ce modalitate mai bună există de a aduna tot ce avem nevoie pentru o viață plină de bucurie?

