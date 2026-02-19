Ce este bloomscrolling, noul obicei digital care reduce stresul

Dar în 2026, un nou trend câștigă teren și promite exact opusul: bloomscrolling.

Ce este bloomscrolling

Bloomscrolling înseamnă să alegi intenționat conținut pozitiv, educativ sau inspirațional și să elimini din feed sursele care provoacă anxietate, furie sau stres. Practic, nu mai lași algoritmul să decidă ce vezi, ci îți curăți conștient fluxul de informații.

Poate însemna:

să urmărești conținut de dezvoltare personală

să alegi materiale educative sau creative

să dai „unfollow” conturilor care te încarcă negativ

Ideea este simplă: permiți în spațiul tău mental doar ceea ce te ajută să te simți mai bine sau să evoluezi.

De ce funcționează bloomscrolling

Spre deosebire de doomscrolling, care menține creierul într-o stare constantă de alertă, bloomscrolling are efecte neurologice reale.

Conținutul pozitiv:

stimulează eliberarea de dopamină și oxitocină

reduce nivelul de cortizol (hormonul stresului)

întărește circuitele neuronale asociate cu recunoștința și reziliența

Cu alte cuvinte, creierul se „recalibrează” atunci când este expus constant la informații constructive.

De ce algoritmii nu ne ajută

Platformele sociale funcționează pe baza emoțiilor intense: frică, furie, panică. Cu cât ești mai tulburat, cu atât stai mai mult online. Bloomscrolling rupe acest tipar.

Atunci când alegi să te oprești asupra unui conținut calm, plăcut sau optimist, transmiți algoritmului un semnal diferit și îți schimbi treptat experiența digitală.

Cum să practici bloomscrolling, concret

Nu presupune să renunți complet la tehnologie, ci să o folosești mai conștient:

șterge aplicațiile care te distrag excesiv

dezactivează notificările inutile

ieși din conturile de social media după utilizare

întreabă-te: „De ce deschid această aplicație?”

Un alt pas esențial este să accepți pauzele fără ecran. Lectura, muzica, desenul, gătitul sau orice hobby „offline” pot reduce dependența digitală și îți pot îmbunătăți atenția.

Bloomscrolling nu înseamnă să ignori realitatea, ci să-ți protejezi sănătatea mentală. Într-o perioadă în care stresul este omniprezent, modul în care consumăm informația contează mai mult ca oricând.

Uneori, cea mai mică schimbare — ce alegi să vezi pe ecran — poate avea cel mai mare impact asupra stării tale de bine.