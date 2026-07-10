Ce facem cu centrala când plecăm în concediu? Greșeala pe care o fac mulți proprietari

Specialiștii în instalații termice spun că, în timpul verii, nu este întotdeauna recomandat să oprești complet centrala. În multe cazuri, cea mai bună soluție este folosirea modului „Vara”, „Holiday” sau „Eco”, dacă centrala dispune de această funcție. Astfel, sistemul consumă foarte puțină energie, dar componentele interne continuă să funcționeze normal și sunt protejate împotriva blocării.

Centrala se pune pe modul „Vara” înainte de a pleca în concediu vara

Dacă pleci de acasă pentru câteva zile sau chiar două-trei săptămâni în sezonul cald, nu este nevoie, de regulă, să oprești complet centrala.

La majoritatea centralelor moderne există un mod de vară, în care încălzirea caloriferelor este dezactivată, dar centrala rămâne pregătită să producă apă caldă menajeră atunci când este nevoie. Dacă locuința rămâne goală pe toată durata concediului și nu vei folosi deloc apă caldă, poți lua în calcul oprirea centralei, însă doar dacă producătorul permite acest lucru și instalația este într-o stare bună.

Un alt motiv pentru care mulți instalatori recomandă să nu fie oprită complet este că pompa și supapele din interior sunt proiectate să funcționeze periodic. Dacă rămân nemișcate timp îndelungat, există riscul să se blocheze, iar la repornire pot apărea defecțiuni costisitoare.

Ce este bine să faci înainte de plecare

Înainte să pleci în concediu, verifică câteva lucruri simple:

asigură-te că presiunea centralei este în valorile recomandate de producător;

verifică dacă există mesaje de eroare pe afișaj;

activează modul Vara, Holiday sau Eco, dacă există;

dacă ai un termostat inteligent, setează temperatura și poți monitoriza sistemul de la distanță;

pentru concedii mai lungi, poți închide robinetul principal de apă, dacă instalația și configurația locuinței permit acest lucru.

Ce se schimbă iarna

Situația este complet diferită în sezonul rece.

Dacă pleci în concediu iarna, specialiștii nu recomandă oprirea completă a centralei, mai ales dacă locuința nu este încălzită de alt sistem. Temperaturile scăzute pot provoca înghețarea apei din instalație și chiar spargerea conductelor, ceea ce poate duce la pagube importante.

În acest caz, cea mai sigură soluție este să lași centrala pornită și să setezi termostatul la o temperatură redusă, de aproximativ 10-12°C, sau să activezi funcția Holiday, dacă aceasta este disponibilă. Astfel, instalația este protejată împotriva înghețului, iar consumul de energie rămâne redus.

Merită să oprești centrala pentru economie?

Economiile obținute prin oprirea completă a centralei pe timpul unei vacanțe de câteva zile sunt, în general, reduse. În schimb, dacă sistemul rămâne nefuncțional o perioadă lungă, există riscul ca pompa, supapele sau garniturile să se degradeze, iar costurile unei eventuale reparații pot depăși cu mult energia economisită.

Dacă pleci în concediu vara, nu opri automat centrala. Pentru majoritatea locuințelor dotate cu centrale moderne, cea mai bună opțiune este activarea modului Vara, Eco sau Holiday, care reduce consumul, dar menține instalația în stare bună de funcționare.

În schimb, iarna, centrala ar trebui lăsată pornită la o temperatură minimă pentru a proteja instalația împotriva înghețului. Înainte de orice decizie, verifică întotdeauna recomandările din manualul producătorului, deoarece modul optim de funcționare poate diferi în funcție de modelul centralei.