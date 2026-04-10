Ce înseamnă trecerea pe sub Sfântul Epitaf în Vinerea Mare

Acest obicei, adesea perceput ca o tradiție transmisă din generație în generație, are o semnificație teologică legată de Patimile și Învierea lui Iisus Hristos.

De ce se trece pe sub Sfântul Epitah

Sfântul Epitaf este așezat pe o masă împodobită cu flori și simbolizează mormântul Mântuitorului, în timp ce pânza pictată reprezintă trupul lui Hristos coborât de pe cruce.

Trecerea pe sub aceasta a credincișilor, în genunchi sau aplecați, este interpretată ca un act de smerenie și participare simbolică la îînmormântarea lui Isus Hristos. În tradiția creștină, gestul marchează apropierea de misterul morții și al Învierii.

Din perspectivă religioasă, momentul amintește de „înnoirea vieții”, inspirată din scrierile Sfântului Apostol Pavel, potrivit cărora credincioșii sunt chemați la o transformare spirituală odată cu Învierea.

Pentru mulți credincioși, trecerea pe sub Epitaf nu este doar o tradiție, ci un moment de reflecție și reculegere. Este asociată cu ideea de smerenie, iertare și reînnoire interioară, în contextul Săptămânii Patimilor.

Florile depuse pe Sfântul Epitaf sunt considerate un gest de cinstire și rugăciune tăcută, simbolizând atât jertfa, cât și speranța Învierii.

Florile duse la biserică în Vinerea Mare

Potrivit rânduielii bisericești, nu există un număr fix de flori care trebuie aduse la slujba din Vinerea Mare. Credincioșii participă în funcție de posibilități, iar florile sunt folosite pentru împodobirea Sfântului Epitaf.

Acesta este așezat în mijlocul bisericii ca simbol al mormântului lui Hristos, în jurul căruia se desfășoară unul dintre cele mai importante momente ale Săptămânii Patimilor, potrivit spynews.ro.