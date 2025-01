Cele mai rare culori din lume. Nuanța mai scumpă decât aurul

De asemenea, există multe nuanțe și tonuri pentru fiecare culoare. Printre cele mai cunoscute apar în curcubeu: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Acestea se numesc ROYGBIV.

Cele mai rare culori din lume

Acestea pot fi văzute în numeroase obiecte, de la opere de artă la artefacte antice. Dar puțini oameni au ocazia să le vadă în realitate, potrivit useit.ro.

Albastru ultramarin

Această nuanță de albastru era atât de rară la un moment dat, încât prețul ei îl depășea pe cel al aurului. Artiștii așteptau luni de zile până când primeau culoarea. Pigmentul este realizat prin pisarea rocilor lapis lazuli, care se găsesc mai ales în Afganistan.

Întrucât rară, aceasta era folosită cu prudență și în ocazii speciale. A fost folosită pentru a picta mantia Fecioarei Maria în tablouri. În anii 1820, un albastru ultramarn sintetic a apărut în Franța și Germania. Roșul Kermes

Roș Kermes

Este cel mai vechi pigment roșu și a apărut în perioada antică în Egipt. Este creat prin pisarea femelelor insecte Kermes, care trăiesc pe copacul cu același nume.

În Evul Mediu, această nuanță era atât de valoaroasă încât proprietarii acceptau pigmentul ca plată a chiriei.

Erau necesare sute de insecte pentru a ajunge la această nuanță puternică. Nu a mai fost atât de căutat după ce europenii au găsit o insectă similară în Mexic, ce putea oferi aceeași nuanță dar cu un număr mai mic de insecte.

Mov Tyrian

Nuanța are și o legendă. Când Hercule a făcut cunoștință cu o nimfă, câinele său a început să roadă ceva pe plajă. Astfel că botul animalului a fost colorat în această nuanță și nimfa a cerut o rochie în aceeași culoare.

Pigmentul provine de la cochilia unui melc marin ce produce această nuanță de mov. Întrucât plaja se afla în orașul Tyre, nuanța a fost numită mov Tyrian. Pentru că era atât de rară, aceasta a început să fie asociată cu regalitatea.

Galben indian

Această nuanță de galben a fost folosită de artiști, precum Van Gogh. Nuanța provenea de la urina vacilor subnutrite din orașul bengalez Munger. Întrucât erau hrănite doar cu frunze de mango, urina lor avea o nuanță de galben vibrant.

În urma unei investigații realizate în 1883, Royal Society for the Encouragement of Arts a publicat un raport despre modul în care erau tratate vacile. După 25 de ani, procesul a fost interzis. Nuanța originală poate fi văzută în tabloul Noapte înstelată, al lui Van Gogh.

Maro egiptean

Această nuanță de maro provine de la mumiile egiptene. Culoarea era obținută din pisarea mumiilor. Pigmentul a fost disponibil din secolul 16 până în anii 1960. Ca urmare a acestui proces, numărul mumiilor a scăzut semnificativ, notează useit.ro.